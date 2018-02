Stiri pe aceeasi tema

- „Gladiatorii din Tomis“ ridica din nou nivelul adrenalinei pe parchetul Salii Sporturilor, duminica, 4 februarie, de la ora 18.30, atunci cand intalnesc echipa Colegiului National „Aurel Vlaicu“ Bucuresti, in etapa a lll-a a turneului semifinal al Ligii l de baschet masculin. Jucatorii pregatiti de…

- Dinamo Bucuresti – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:30 Petre Apostol Dupa o saptamana mai degraba de pregatire, cu doua meciuri in campionat impotriva ultimelor doua clasate, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti revine la disputele serioase, avand programat, astazi, un duel care se…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o dupa o disputa extrem de incrancenata pe CS Dinamo Bucuresti, scor 7-5 (3-1, 1-1, 2-1, 1-2), vineri, in Bazinul Olimpic ''Tolea Grintescu Dinamo'' din Capitala, in etapa a 10-a a Superligii Nationale de...

- Volei. Dinamo – Tricolorul, in Campionatul Național masculin. Meciul e maine, de la ora 12.30. Tricolorul L.M.V. va juca maine un meci important impotriva CS Dinamo Bucuresti. Sala Dinamo din Capitala va gazdui maine, 03.02.2018, de la ora 12:30, meciul de volei considerat a fi un pol de interes, partida…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 16-a. Victorie pentru CSM București. Rezultate. Rezultate AHC Potaissa Turda – CSM Fagaras 30-20 CSM Bucuresti – CSU Suceava 24-21 CSM Focsani 2007 – CS Minaur Baia Mare – 31 ian 18, 18:30 SCM Politehnica Timisoara – AHC Dobrogea Sud Constanta – 31 ian 18,…

- Petre Apostol Echipa prahoveana de handbal HC Activ CSO Plopeni, singura din judet in campionatele de seniori, a suferit o noua infrangere, cea de-a 14-a, cedand pe teren propriu, in cadrul rundei a treia din returul Diviziei A, Seria A. Tinerele handbaliste antrenate de profesorul Mircea Anton nu au…

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, campionatul masculin de volei – Divizia A1 – a programat cea de-a XVII-a etapa din cadrul fazei I, a sasea din retur. Echipa Tricolorul LMV Ploiesti a bifat o victorie clara, pe teren propriu, in confruntarea cu ultima clasata, CSU Universitatea de Vest Timisoara.…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 17-a. Craiova poate scoate Zalaul din lupta pentru podium. Ambele formații au șanse minime la medalii in acest sezon, cand Steaua, Tricolorul și Arcada sunt cele mai puternice echipe din campionat. Sambata, 27 ianuarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare –…

- Petre Apostol Dupa infrangerea cu CSM Bucuresti, antrenorul echipei ploiestene de volei Tricolorul LMV, Sergiu Stancu, a afirmat ca nu s-a pierdut niciun campionat, chiar daca formatia sa a ajuns la sase puncte in urma celor de la Steaua Bucuresti, in clasament. E drept, titlul national – pe care il…

- Derby-ul etapei cu numarul 16 din Divizia A1, dintre campioana Volei Municipal Zalau si liderul Steaua Bucuresti, s-a incheiat dupa numai trei seturi, toate castigate de formatia din Capitala. Salajenii veniti marti seara in numar mare la Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” au sperat la un joc spectaculos,…

- Echipa de polo seniori Corona Sportul Studenesc a terminat pe locul al treilea in Cupa Romaniei, competiție care s-a desfașurat in acest weekend la bazinul Complexului Sportiv Ghencea din București. In prima faza a turneului, gruparea antrenata de Aurelian Georgescu a invins clar, scor 23-3, pe AMEFA…

- Rezultatul inregistrat scuteste de prea multe comentarii, superioritatea oradenilor fiind categorica. Marcatorii echipei noastre au fost: R. Szabo 4, Vancsik 3, M. Costa 3, Kovats 2, Gergelyfi 2, I. Szabo 1, R. Georgescu 1, Remes 1, N. Ilisie 1, Czenk 1. Din formatia oradeana au absentat…

- Iubitorii sportului galatean sunt invitati sambata 20 ianuarie la primul cuplaj din acest an programat in sala Polivalenta Dunarea. In deschidere, de la ora 17.00 va avea loc partida Arcada Galati - Dinamo Bucuresti din cea de-a 15-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Echipa galateana vine dupa…

- Petre Apostol Echipa feminina de handbal HC Activ CSO Plopeni a debutat in noul an pe parchetul Salii Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti, evoluand in prima etapa a returului din Divizia A, Seria A. Elevele profesorului Mircea Anton au intalnit una dintre pretendentele la promovare, cu sanse bune de…

- Divizia A1 la volei masculin 2018, etapa a 14-a. Mare meci la Ploiești, intre Tricolorul LMV și Arcada Galați. Programul rundei. 12 ianuarie 2018 17.30 CS Dinamo București – SCMU Craiova 13 ianuarie 12.00 CS „U” Cluj – CS Unirea Dej 12.30 CSS 2 CNE UKRO Baia Mare – CSM București 15.30 LMV Tricolorul…

- Astazi, la Casa Fotbalului din Capitala, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finala din cadrul Cupei Romaniei. Formația Universitatea Craiova va continua lupta pentru trofeu cu un duel impotriva eternei rivale Dinamo București, echipa pe care o ...

- Clubul de fotbal Dinamo a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca mijlocasul croat Ivan Pesic (25 de ani), care a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva, a semnat un contract valabil pana in 30 iunie 2020. "FC Dinamo Bucuresti si clubul croat HNK Hajduk…

- La sfarșitul acestei saptamani, incepe returul SuperLigii Naționale de polo, iar cea mai interesanta confruntare va avea loc in Bazinul Olimpic din Brașov. Corona Sportul Studențesc o va intalni, vineri și sambata, pe 12 și 13 ianuarie, pe vicecampioana sezonului 2016/2017, CSM Digi Oradea. In meciurile…

- Nationala de rugby a Romanei va intreprinde un stagiu de pregatire, in perioada 13-20 ianuarie, la Bucuresti, inaintea inceperii returului Rugby Europe International Championship, competitie ce va debuta pe 10 februarie, pentru a-si asigura calificarea la Cupa Mondiala. Selectionerul Lynn Howells se…

- CSM Steaua Eximbank si CSM CSU Oradea au castigat fara emotii meciurile jucate luni pe teren propriu, in etapa a 13-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Vicecampioana s-a impus in derby-ul cu BC CSU Sibiu, in Capitala, cu 78-68 (16-21, 27-13, 19-11, 16-23). Cei mai buni…

- Echipa de baschet U16 a CSS Sighet incepe anul cu un nou turneu la Bucuresti, turneu contand pentru Campionatul National de baschet U16. In perioada 19-21 ianuarie, echipa sigheteana se va confrunta cu echipe de la Dinamo Bucuresti, Steaua Bucuresti, UBT Cluj, Phoenix Galati si Craiova.

- Grupul Alpha Property Development va contrui pentru retailerul german Kaufland un hipermarket pe Soseaua Alexandriei, nr 152, conform datelor publice. Astfel, nemtii se aseaza in coasta rivalilor franco-belgiei Cora care au un hipermarket exact langa. Terenul pe care va fi amplasat noul…

- Ana Bogdan a semnat cu Steaua și ataca intrarea in Top 100. De șase luni, are un nou antrenor. Ana Bogdan (105 WTA) vrea sa dea lovitura in 2018, iar pentru asta și-a format deja o echipa completa pentru a ataca noul sezon. Sportiva a plecat deja la Shenzhen, China, pentru primul turneu din 2018. ”Am…

- Echipa Rapid a incheiat la egalitate, scor 5-5, partida de fotbal cu Dinamo Bucuresti rezervata jucatorilor old boys si disputata, miercuri seara, la Sala Sporturilor Rapid din Capitala. Golurile formatiei giulestene au fost marcate de Valentin Badoi, Daniel Pancu (3) si Cezar Zanfir,…

- Dinamo și-a anunțat programul de iarna. Reunirea este programata luni, 8 ianuarie. Sub conducerea antrenorului principal Vasile Miriuța, lotul dinamoviștilor se va reuni luni, 8 ianuarie 2018, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica…

- „Lucrurile incep sa functioneze, dar nu la nivelul la care consider eu ca putem sa ajungem. Suntem mai bine decat la inceputul campionatului, dar nu am atins inca nivelul la care consider eu ca putem juca. Aici revin la absenta, timp de trei luni, a lui Zeno. Nu ne-a fost usor sa jucam atat…

- ProSport va prezinta un portret al lui Dan Petrescu creionat numai cu repere importante din cariera sa. Datele esentiale, oamenii care i-au marcat cariera si statistica de la nationala... toate mai jos. Cariera in cifre Dan Vasile PETRESCU nascut 22.12.1967 (Bucuresti)…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a incheiat anul 2017 cu o victorie in minimum de seturi pe terenul vicecampioanei la zi SCM U Craiova, in cadrul etapei a II-a din faza intai a Diviziei A1, desfasurata la finalul saptamanii trecute. Astfel, echipa antrenata de Sergiu Stancu…

- Echipa oradeana a jucat in ultima etapa a turului in deplasare, cu CSU Politehnica Cluj-Napoca. Cele doua formatii si-au impartit victoriile. Crisul a castigat primul meci cu scorul de 6-4, dar clujenii si l-au adjudecat pe cel de-al doilea cu scorul de 10-7. La randul sau, CSM Digi…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 13-a. Runda a fost programata de Federația Romana de Volei de pe data de 16 decembrie 2017. Sambata, 16 decembrie 2017 ora 12.45: SCM U. Craiova – Tricolorul LMV Ploiești 0-3 (24, 23, 17) ora 17.00: CSM București – CSU Universitatea de Vest Timișoara – se joaca…

- Echipa de polo Corona Sportul Studențesc va juca, in finalul acestei saptamani, la București, o dubla cu Dinamo, contand pentru etapa a șaptea a SuperLigii Naționale. Meciurile vor avea loc vineri și sambata, pe 15 și 16 decembrie, de la ora 11. Inaintea acestei duble, Corona Sportul Studențesc…

- Fostul mare portar italian Walter Zenga, care a pregatit trei echipe din Romania, FC Național, Steaua București și Dinamo București, a fost numit, vineri, antrenor al echipei italiene de fotbal Crotone, a anunțat, pe site-ul sau oficial, clubul la care joaca romanul Adrian Stoian. Zenga,…

- In perioada 13-17 decembrie, la Copenhaga, in Danemarca, vor avea loc Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri), anunta frnpm.ro . Romania va participa cu o delegatie alcatuita din 3 inotatori. George Ratiu, de la CSA Steaua Bucuresti va lua startul la probele de 50 si 100 metri fluture,…

- Program infernal pentru echipa pregatita de Nicu Harabagiu si Marian Apostu care este angrenata pe trei fronturi. Arcada a sustinut saptamana trecuta doua meciuri la Galati, ambele castigate: 3-1 cu Dinamo Bucuresti, in mansa tur sferturile de finala Cupa Romaniei respectiv 3-0 cu CSU UV Timisoara,…

- Stiinta Explorari incheie turul campionatului cu un meci pe teren propriu, pe care il va disputa in compania Universitatii Cluj-Napoca. Intalnirea este programata sambata, de la ora 18, si va fi arbitrata de iesenii Ioan Birsan si Cornel Gorban. Observator FRV va fi Vasile Dusa (Zalau). Cele doua formatii…

- Clubul Corona Brasov organizeaza in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, prima editie a „CUPEI CORONA” la polo pe apa, competitie care va reuni la start sase echipe: CSS Steaua Bucuresti, CSS Triumf Bucuresti, Polo Club Mures, CSS Viitorul Cluj si CER Bucuresti. Tot in acest week-end, Superliga Nationala…

- Echipa galateana pregatita de Nicu Harabagiu si Marian Apostu va intalni miercuri in sala Polivalenta Dunarea, de la ora 18.00, pe Dinamo Bucuresti, in mansa tur din sferturile de finala a Cupei Romaniei la volei masculin. Arcada este detinatoarea Cupei si a Supercupei, vrea sa pastreze trofeul la Galati…

- Steaua conduce in Divizia A 1 la volei masculin. Tricolorul LMV Ploiești a invins la Zalau, pe terenul campioanei. Steaua a invins pe CSM București, in penultima etapa a turului Diviziei A1 la volei masculin. In Sala ”Mihai Viteazul”, in meciul uvertura al rundei, Steaua a caștigat in minimum de manșe,…

- Dinamo București joaca astazi penultimul meci din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, impotriva norvegienilor de la Elverum. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 2 și Digi Sport 2. liveSCORE de la 18:00 Dinamo - Elverum Dinamo trece printr-o…

- CSM Ploiești – CSO Voluntari, astazi, ora 19:30 Bogdan Chitic Dușul neașteptat de rece la care au fost supuși baschetbaliștii de la CSM Ploiești, in ultima etapa, la Brașov, ar putea avea efecte benefice in perspectiva partidelor care vor urma, in returul fazei de calificare din cadrul Ligii 1. Primul…

- Site-ul AJF Vrancea prezinta situația dramatica in care se afla o tanara jucatoare de fotbal, originara din Paunești, componenta a formației de fotbal feminine din Onești. Este vorba despre Georgiana Onea, autoarea golului cu care echipa Vrancei a caștigat in 2014 competiția naționala Fotbal și feminitate!…

- Sportiva Sabina Martiș (CSA Steaua București) a caștigat in premiera Cupei Romaniei la sabie, marți, in Sala de scrima "Ana Pascu" din Capitala, dupa ce a invins-o in finala probei individuale pe colega sa de club Georgiana Dima, cu scorul de 15-10, potrivit site-ului Federației Romane…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins duminica, la Chiajna, campioana en-titre, Dinamo Bucuresti, cu scorul de 31-28 (17-15), in meci contand pentru etapa a X-a a Ligii Nationale. Steaua urca pe primul loc in clasament.Meciul a fost intrerupt cateva momente in minutul 37, cand…

- Tricolorul LMV Ploiesti – Stiinta Explorari Baia Mare, astazi, ora 16:00 Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti isi continua parcursul in Divizia A1 cu un nou meci pe teren propriu, in Sala „Olimpia” urmand sa soseasca formatia Stiinta Explorari Baia Mare. Initial, partida fusese…

- Cluburile CSA Steaua și CS Dinamo București au calificat cei mai mulți pugiliști, cate 5, in gala semifinala a Campionatelor Naționale de box pentru seniori, care se desfașoara la Circul Globus din Capitala. Printre cei care au acces în semifinale se numara Mihai Nistor (CSA Steaua…

- CSS 2 CNE Baia Mare si Stiinta Explorari se vor intalni, in premiera intr-un meci oficial, luni, 6 noiembrie. Partida, care se va disputa in cadrul etapei a 7-a a campionatului, va incepe la ora 16 si va fi arbitrata de clujenii Cristian Santa si Lucian Husa. Observator FRV a fost desemnat Mihai Vladescu…

- CSA Steaua Stirom București a invins-o pe CS Dinamo București in ambele partide disputate in Bazinul Ghencea, in cadrul etapei a treia a Superligii Naționale de polo pe apa. Sâmbata, campioana s-a impus cu scorul de 12-5 (3-1, 3-1, 4-2, 2-1), dupa ce vineri câștigase cu…