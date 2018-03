Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin debuteaza duminica, cu derby-ul dintre Dinamo si Steaua, meci transmis, in direct, de Digisport si de TelekomSport. HC Vaslui va juca tot duminica, de la ora 17:00, cand va primi vizita Dunarii Calarasi. CSM Focsani si CSM Bucuresti vor sta in aceasta…

- Marius Șumudica, in prezent in Turcia, la Kayserispor, a vorbit pentru GSP.ro despre situația dramatica in care a ajuns Dinamo și vine cu un verdict tranșant: doar cu el antrenor Dinamo ar mai putea caștiga titlul in Romania. "Dinamo va mai lua campionatul atunci cand o voi antrena eu! Am spus-o dintotdeauna,…

- In fața unei sali arhi-pline care și-a incurajat favoriții pe tot parcursul meciului, Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 28-24, in fața celor de la CSM București, in derby-ul etapei cu numarul 22 din Liga Zimbrilor. Read More...

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea. Vicecampioana la masculin a pierdut cu 28-24 pe terenul echipei Potaissa Turda, intr-un…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova i-a administrat, miercuri, pe teren propriu, campioanei en-titre CSM Bucuresti, prima infrangere a stagiunii, scor 23-21 (11-12), in meci contand pentru etapa a XIX-a.In urma rezultatului, CSM Bucuresti continua sa conduca in clasamentul Ligii Nationale,…

- Fostul fundas al Rapidului spune ca situatia sa se va clarifica in cursul acestei saptamani si ca isi doreste sa joace "cat mai mult", daca va fi ok din punct de vedere fizic."Doar ma antrenez cu Dinamo, atat tot. Am spus-o de foarte multe ori, voi incerca sa joc afara cat mai mult posibil.…

- AHC Potaissa Turda a invins-o in deplasare pe CSU Suceava, cu scorul de 29-27 (18-16), vineri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 21-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Potaissa s-a impus destul de greu, la capatul unui meci echilibrat, in care oaspetii conduceau cu 27-26 in min. 55. Georgica…

- "Cainii" n-au profitat niciun pic de vacanța de iarna, astfel ca intr-o ierarhie a ultimelor 4 etape din sezonul regulat sunt pe 7, tot acolo unde se aflau și-n decembrie, cand s-a intrerupt campionatul. Așa cum e croit la noi campionatul, vacanța de iarna reprezinta pentru competitoare și o oportunitate…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta au pierdut, luni, in deplasare, derby-ul etapei a XX-a din Liga Nationala, cu Potaissa Turda, scor 28-31 (16-16), si se indeparteaza de primele patru pozitii ce asigura avantajul disputarii a doua partide din trei pe teren propriu, in sferturile Ligii Nationale. Constantenii…

- Derby-ul rundei se va disputa, joi, atunci cand pe „Ion Oblemenco“, CS U Craiova va primi vizita celor de la Dinamo. Pentru ros-albi, competitia KO poate fi ultima salvare a unui sezon dezastruos.

- In Liga Zimbrilor la handbal, Dinamo si CSM Bucuresti s-au intalnit in sala din Stefan cel Mare intr-un meci extrem de important pentru configuratia clasamentului inaintea intrarii in play-off.

- Dinamo si CSM Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 17:30, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Partida este extrem de importanta pentru ambele combatante in economia clasamentului la sfarsitul sezonului regulat.

- FCSB l-a transferat in ultima zi de mercato pe portarul Cristi Balgradean, de la Chiajna. Gigi Becali l-a adus pe Balgradean pentru 50.000 de euro, fiind nemulțumit de prestația lui Andrei Vlad, 19 ani, in meciul cu Dinamo 2-2. Mai mult, patronul FCSB a declarat ca le mulțumește celor de la Dinamo pentru…

- Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, dupa ce echipa alb-roșie a condus cu 2-0 pana in minutul 84. Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a fost criticat dur dupa decizia de a-l scoate pe Dan Nistor, un mijlocaș defensiv, și de a-l introduce pe atacantul Daniel Popa, in minutul 81. ...

- Antrenorul roș-albilor Vasile Miriuța nu concepe ca Dinamo sa nu se claseze in primele 6 și anunța ca vrea sa se razbune pe rivalii de la FCSB pentru remiza de acum doua zile. Vasile Miriuța nu capituleaza și e convins ca Dinamo o va invinge in ultima etapa pe Astra, iar dupa calificarea in play-off,…

- Claudiu Vaișcovici, fostul jucator al lui Dinamo, a lansat o controversa dupa Dinamo - FCSB 2-2, spunand ca la primul gol marcat de steliști, Dennis Man l-a faultat pe Vlad Oltean. Vaișcovici susține ca arbitrul Marius Avram nu a dictat fault in atacat pentru ca in zilele premergatoare meciului, Mihai…

- Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, in Derby de Romania, dupa ce echipa alb-roșie a avut 2-0 pana in minutul 84. La finalul patidei, Ilie Dumitrescu, fost jucator la Steaua, l-a remarcat pe mijlocașul lui Dinamo, Dan Nistor, care a pasat decisiv la golul de 1-0 și a fost la originea reușitei de…

- Dinamo București și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, partida din etapa a 25-a a Campionatului de fotbal din Romania."Cainii roșii" au condus cu 2-0 pana in minutul 84, insa au ratat dramatic victoria.

- Patronul FCSB a parasit „Arena Nationala“ fiind un car de nervi! Marea echipa in care a „pompat“ milioane de euro a avut nevoie de un gol in minutul 90+3 pentru a evita infrangerea in fata celor de la Dinamo, o formatie care a vandut tot ce avea mai bun in acest sezon.

- Gigi Becali declara ironic inaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB ca dorește sa-l vada pe Gabi Torje titular. Calculul nu s-a dovedit prea ințelept. Torje a inceput din primul minut și a fost artizan la ambele goluri marcate de "caini" pana in minutul 60. La reușita de 1-0, Torje le-a innodat picioarele…

- Dinamo - FCSB/Steaua este cel mai asteptat meci al începutului de an, în Liga 1. Meciul se joaca duminica seara, de la 20.45, în direct la Digisport 1, Telekomsport 1, Look TV. DINAMO - FCSB/Steaua LIVE VIDEO

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii I. "Cea mai frumoasa amintire dintr-un derby este golul inscris de mine in Ghencea…

- Duelul de maine seara, de pe Arena Naționala, dintre Dinamo și FCSB, a intrat in cel de-al 70-lea an de existenta, timp in care rivalitatea dintre cele doua a devenit cea mai mare din istoria fotbalului nostru. Duminica. 18 februarie. 20:45! Dinamo si FCSB vor fi pentru a 172-a oara fata in fata in…

- Dinamo - FCSB // Cu ocazia derby-ului dintre Dinamo si FCSB, programat duminica, 18 februarie, la ora 20:45, pe Arena Nationala, site-ul realitatea.net scoate la lumina mai multe imagini în premiera din istoria duelului istoric Dinamo - Steaua sau Steaua - Dinamo.

- Mircea Lucescu a vorbit inaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB de duminica și spune ca marele sau regret e legat de faptul ca stadionul Ștefan cel Mare nu se modernizeaza. Steaua - Dinamo ramane un derby, indiferent pe ce locuri se afla in campionat. Jucatorii dau totul, simt; daca nu simt ei, sunt…

- Roș-albii l-au vandut pe Nedelcearu la FK UFA, in schimbul a 600.000 de euro. Stoperul nu va juca impotriva FCSB. El va incasa la ruși un salariu de 300.000 de euro pe sezon. Bomba inainte de Derby de Romania! Dinamo și-a vandut cea mai importanta piesa din defensiva chiar inaintea "finalei" de play-off…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la Dunarea Calarași, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XVIII-a, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...

- Dinamo și FCSB se vor intalni duminica in derby-ul Ligii 1, iar Gigi Becali a inceput deja razboiul cu marea rivala. Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dinamo și a spus ca este sigur ca echipa alb-roșie nu poate prinde un loc de play-off. "Cel mai important meci e cel…

- Vicecampioana CSM Bucuresti a invins fostul lider CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 24-22 (15-8), luni seara, in Sala Rapid, in ultimul meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa un joc echilibrat in primul sfert de ora, CSMB s-a desprins, iar la pauza conducea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca s-a bucurat la golul egalizator marcat de Dinamo in finalul meciului cu CSU Craiova, 2-2, dar a spus ca nu vrea ca echipa alb-roșie sa se califice in play-off. In plus, a avut un derapaj la adresa celor de la CFR Cluj. "Cand a dat gol Dinamo m-am bucurat ca…

- Gabi Torje s-a ințeles in cursul zilei cu Dinamo, "cainii" aducand inapoi un maestru al loviturilor libere și al paselor decisive. "Cainii roșii" aur reușit sa dea cea mai rasunatoare lovitura de pe piața transferurilor din Romania! Gabriel Torje, 28 de ani, a acceptat sa revina in Ștefan cel Mare,…

- Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu și despre șansele ca Dinamo sa ajunga in play-off. Gigi Becali contraataca in procesul de 37 de milioane de euro cu Armata. Decizie de ULTIMA ORA "Vreau sa scap de Dinamo. Nu o vreau in play-off, dar vreau sa caștige contra Craiovei. In fiecare…

- Dinamo - cu o trupa de aur - Prunea, ”Babicu” Munteanu, Bratu, Danciulescu, Daniel Florea, Iftodi, Marica ori Gica Mihali - a caștigat finala Galei ”Campionii din Oțel”, sarbatoarea retragerii lui Daniel Florea, dupa ce s-au impus, in finala, contra Naționalei Artiștilor. In amintirea vremurilor de…

- Dupa transferul lui Valerica Gaman cu clubul lui Gigi Becali, acesta a devenit al 62-lea fotbalist care a evoluat si la Steaua, si la Dinamo. Ultimii inaintea lui Gaman au fost Gnohere, Bicfalvi, Tucudean, Marica, Tamas si Luchin. Valerica Gaman a jucat la Dinamo in returul sezonului 2010-2011, unde…

- Conducerea Potaissei Turda a reușit unul dintre cele mai rasunatoare transferuri din ultimii ani. Ionuț Irimuș, portar care a evoluat in acest tur de campionat cu Dinamo in Liga Campionilor, a semnat un contract cu Potaissa Turda. Read More...

- Campioana l-a pierdut pe portarul titluar, Ionuț Irimuș. Acesta e foarte aproape de un contract cu Potaissa Turda. Ionuț Irimuș, portarul care a evoluat ultimele trei sezoane și jumatate la Dinamo, contribuind la cucerirea ultimelor doua titluri, s-a desparțit de gruparea din Ștefan cel Mare. Goal-keeperul…

- Superliga Nationala de polo isi reia vineri si sambata, meciurile de campionat Echipa Corona Sportul Studentesc va juca pe teren propriu doua partide extrem de interesante in compania formatiei CSM Digi Oradea. Antrenorul Aurelian Georgescu se asteapta ca cele doua jocuri sa fie dificile, insa spera…

- Gigi Becali concureaza cu CFR pentru Ionița: ”Eu dau banii aștia, ei niciodata” Patronul lui FCSB vine cu o oferta tentanta pentru Alexandru Ionița (22 ani), mijlocaș dorit și de CFR Cluj. Astra cere peste un milion de euro pentru fostul rapidist. La începutul lunii decembrie, CFR a pus…

- Victor Piturca este sigur ca Gigi Becali ar iesi din fotbal, daca ar avea parte de o perioada mai lunga fara vreun succes important. "S-a suparat ca am zis ca e antifotbal, ca vrea sa dea trei milioane pe Baluta. Dar de ce nu l-a luat cand valora 100.000 de euro? Pe Coman de ce nu l-a luat…

- Steaua, liderul la zi din campionatul national de volei masculin, a castigat categoric derby-ul de azi cu Dinamo, 3-0 la seturi. Primul set a fost unul echilibrat, ros-albastrii avand nevoie de prelungiri pentru a se impune, 27-25. Urmatoarele doua seturi au fost la discretia Stelei, care s-a impus…

- Steaua a eliminat CSM București, iar Minaur pe Potaissa Turda! Pentru trofeu se vor bate și Dobrogea Sud Constanța, și Poli Timișoara. Dupa rezultatele scontate de sambata, din primele doua "sferturi", azi au aparut și surprizele. Cea mai mare, la Turda, unde Minaur a reușit sa invinga Potaissa cu 34-28.…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 9-a. Meciurile CSU Sibiu – BC Mureș și SCM Craiova – U-BT Cluj, vineri, in debutul rundei. Baschetbaliștii sibieni primesc vineri, 15 decembrie, vizita celor de la BC Mureș. Meciul va incepe la ora 19:00 și nu va fi televizat. Inaintea confruntarii cu echipa…

- Potaissa Turda a pierdut in aceasta seara, scor 23-27, in fața celor de la HC Odorhei, intr-un meci care a contat pentru etapa a XV-a, din cadrul Ligii Zimbrilor, ultima care s-a desfașurat in acest an. Read More...

- Deși se anunța ca o candidata la titlu, Dinamo are un sezon slab și se chinuie sa prinda un loc de play-off, fiind pe locul 7 in prezent. Una dintre explicațiile sezonului slab facut de Dinamo ar putea fi lipsa de goluri a atacanților. ...

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, pe terenul celor de la HC Odorhei, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XV-a, din cadrul Ligii Naționale, ultima din anul 2017. Read More...

- Dinamo a castigat partida cu FC Voluntari de pe teren propriu, scor 2-0. "Cainii" au rezolvat meciul in primele 15 minute, cand au marcat prin Anton si Katsikas. Dinamo aduna 33 de puncte, este pe locul 7, cu un punct in urma Viitorului si Astrei. Voluntari este pe 11, cu doar 22 de puncte, neavand…

- "Probabil am fi fost mai norocosi. Eu merg pe mana lui Dumnezeu. N-am cum eu sa stiu ce e mai bine, Dumnezeu a hotarat! Primul meci il jucam acasa si asta e foarte bine. De ce? Avem CFR, Europa League, Dinamo. Al doilea semn a fost ca am castigat cu Botosaniul. Mai important e campionatul. Sunt semne…

- Raul Fotonea a demisionat de la Minaur Baia Mare. Duminica dupa-amiaza, baimarenii au fost invinși de Politehnica Iași, care, in ciuda problemelor financiare cu care se confrunta, a reușit sa se mobilizeze și sa obțina prima victorie din acest sezon. Prima repriza a fost una echilibrata, insa avandu-i…