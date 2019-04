Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa CSM Bucuresti a câstigat, sâmbata, a doua oara consecutiv Cupa României la rugby, învingând în finala echipa Timisoara Saracens, scor 24-14, pe stadionul "Florea Dumitrache" din complexul Dinamo, informeaza News.ro. Meciul ar fi trebuit sa…

- ”Tigrii” contra ”Leii”. Așa se poate intitula duelul dintre CSM București și Timișoara Saracens. Cele doua rivale se intalnesc sambata in finala Cupei Romaniei la rugby, pe stadionul ”Florea Dumitrache”, din complexul Dinamo, de la ora 13.00. Meciul trebuia sa se joace inca din 30 noiembrie 2018, insa…

- „Tigrii” sunt gata de lupta cu ”leii” de la Timișoara, in confruntarea care se joaca cu trofeul pe masa "Tigrii" contra "Leii". Așa se poate intitula duelul dintre CSM București și Timișoara Saracens. Cele doua rivale se intalnesc sambata in finala Cupei Romaniei, pe stadionul ”Florea Dumitrache”, din…

- Poli Timișoara a caștigat pentru a doua oara Cupa Romaniei, dupa 33 de ani de pauza! Banațenii au invins Steaua, in ultimul act, 31-27. Poli Timișoara a caștigat , la Focșani, a doua Cupa a Romaniei din istoria clubului de pe Bega, trecand in finala cu 31-27 de Steaua București. Victoria banațenilor…

- Steaua și Dobrogea Sud Constanța sunt marile caștigatoare ale etapei din Liga Naționala de handbal masculin, dupa victoriile cu CSM, respectiv Poli Timișoara. Etapa a 19-a in Liga Zimbrilor a adus 5 victorii ale oaspeților in primele 6 partide disputate. Performele etapei au fost Steaua și HCDS Constanța,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a invins Steaua in deplasare, scor 25 24 14 12 , in etapa a 18 a a Ligii Nationale, iar acest succes, coroborat cu infrangerea CSM Bucuresti din restanta cu Dinamo, 20 28 6 16 , a urcat formatia de pe litoral de pe doi pe unu in clasament, HC Dobrogea…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul Mare Șlem al anului. In turul al treilea, sportiva noastra a trecut de Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o ora…

- Rosso-nerii au la dispoziție exact o luna de pregatire inaintea primului meci oficial din noul an, iar primul antrenament au efectuat de catre 13 jucatori seniori. La prima ședința de pregatire din 2019 a fost prezent și Marius Bahan, ultima achiziție a echipei antrenate de Ilie Vaidasigan.…