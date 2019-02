Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO // Diogo Salomao, 30 de ani, nu mai este, oficial, jucatorul lui Dinamo. Așa cum antrenorul Mircea Rednic a anunțat in ultimele zile, fotbalistul care nu mai intra in vederile sale a plecat in Arabia Saudita, la Al-Hazem, formația antrenata de romanul Daniel Isaila. Conform surselor GSP.ro, portughezul…

- Inaintea meciului cu Poli Iași, de luni, jucatorii lui Dinamo și-au ales numerele pe care le vor purta pe tricouri in acest sezon. Belgianul Rada Jaadi și-a ales numarul 8 pe tricou, in timp ce masivul atacant elen Thanasis Papazoglou a primit numarul lui preferat, 9, ambele de legenda la gruparea…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre transferurile facute de echipa roș-alba și anunța ca ar fi de acord ca Dorin Rotariu, mijlocașul lateral de 23 de ani, sa revina la „caini". Totuși, antrenorul nu ia in calcul revenirea fundașului stanga Steliano Filip, 24 de ani. Dinamo - Poli Iași…

- Antrenorul Politehnicii Iasi, Flavius Stoican, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca se asteapta la un meci crancen in partida de luni, de la ora 20:00, cu Dinamo, din deplasare, prima din acest an. Stoican este de parere ca

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, va schimba total echipa de start fața de prima parte a sezonului, astfel incat echipa va deveni una cu adevarat internaționala. Dinamo va juca luni, 4 februarie, cu Poli Iași. Meciul va incepe la ora 20:00, in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV.…

- Zapada care a cazut, incepand de vineri seara, in cantitati considerabile peste Bucuresti pune in pericol disputarea in conditii normale a derby-ului dintre Dinamo si Craiova. Meciul, programat in aceasta seara de la ora 20:00 pe stadionul din Sos. Stefan cel Mare, se va juca...

- Ionuț Lupescu a implinit duminica 50 de ani, iar Gazeta Sporturilor a publicat azi un supliment de 13 pagini in onoare acestuia. In interviul acordat Gazetei Sporturilor, Lupescu a vorbit și despre meciul pierdut in 2000 de Dinamo cu Foresta, 4-5, dupa ce "cainii" au condus cu 4-1. "A fost greșeala…

- Italienii au facut anunțul oficial. S-au stabilit data și locul pentru disputarea primului trofeu din sezonul 2018-2019, Supercupa Italiei, informeaza Mediafax.Potrivit gazzetta.it, partida se va juca in orașul Jeddah din Arabia Saudita. Meciul va fi intre Juventus, caștigatoarea ultimului…