- Ziggy Gordon, fundașul dreapta scoțian, va semna zilele viitoare cu Dinamo. Ziggy a fost invitat și la meciul de maine cu Poli Iași, de la ora 21:00. Ziggy Gordon s-a desparțit cu stil de Hamilton, din prima liga scoțiana, ajutandu-și fosta echipa sa se salveze de la retrogradare printr-un gol in victoria…

- Dinamo a remizat pe terenul celor de la Hermannstadt, 0-0, si a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc in play-out, peste liderul Gaz Metan. Mediesenii s-au incurcat marti cu Poli Iasi, scor 1-1, potrivit mediafax.Citește și: Se anunța un nou mega-protest #Rezist! Mii de oameni vor umple…

- Florin Bratu, fost antrenor la Dinamo, a vorbit la GSP LIVE despre mijlocașul Dan Nistor și despre conflictul pe care l-au avut in septembrie 2018, la meciul cu Poli Iași. Bratu a avut și un mesaj pentru capitanul lui Dinamo. Vezi in video ce a spus Florin Bratu despre Dan Nistor „Cu trei saptamani…

- Dinamo a caștigat pe terenul lui Poli Iași, scor 1-0, in etapa a 5-a din play-out, insa jocul echipei n-a convins. Nici cei doi jucatori debutați de Mircea Rednic in primul „11" n-au rupt gura targului. Mijlocașul albanez Elvis Kabashi (25 de ani) a primit nota 4 din partea Gazetei, in timp ce fundașul…

- Dinamo s-a impus in deplasarea de la Poli Iași, scor 1-0. Dan Nistor a declarat la final ca meciul a avut un nivel ridicat, dar a fost contrazis pe loc de fostul internațional Gabi Balint. „A fost un meci disputat. Cred ca am meritat victoria. Am avut foarte multe ocazii, penalty nu știu daca a fost.…

- Poli Iași și Dinamo se infrunta in etapa cu numarul 5 din play-out. Arbitrul Andrei Chivulete a nemulțumit pe toata lumea. „Centralul" a dictat o lovitura de la 11 metri pentru dinamoviști in minutul 49, dupa un fault comis de Cioinac asupra lui Montini. Dan Nistor a transformat fara probleme. Dar…

- Dan Nistor, 30 de ani, capitanul lui Dinamo, a vorbit, imediat dupa victoria cu Concordia Chiajna, 3-2, despre posibila venire la echipa a lui Mihai Raduț, 29 de ani, mijlocașul lui Lech Poznan. „Am auzit ca vor mai veni jucatori sa ne ajute, trebuie sa ii integram destul de repede. Raduț s-ar integra,…

- Minutul 24 a adus una dintre marile ocazii ale meciului Dunarea Calarași - Dinamo. Montini și Jaadi au fost in mijlocul unei faze de-a dreptul incredibile. Dan Nistor a pasat foarte bine pana la atacantul italian, o execuție peste toata defensiva gazdelor. Montini a intors mingea in fața porții la…