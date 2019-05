Stiri pe aceeasi tema

- Ziggy Gordon, fundașul dreapta scoțian, va semna zilele viitoare cu Dinamo. Ziggy a fost invitat și la meciul de maine cu Poli Iași, de la ora 21:00. Ziggy Gordon s-a desparțit cu stil de Hamilton, din prima liga scoțiana, ajutandu-și fosta echipa sa se salveze de la retrogradare printr-un gol in victoria…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar fi pacat ca formatia sa sa nu termine campionatul pe prima pozitie in clasamentul play-out-ului Ligii I. Tehnicianul isi doreste trei puncte in partida cu Poli Iasi, de miercuri, despre care a spus…

- Marius Sumudica si-a reziliat contractul cu Al-Shabab, se anunta pe pagina de Twitter a clubului. Desi in ultimele zile antrenorul a vorbit despre prelungirea contractuala, duminica a venit anuntul:”Managementul clubului a decis ca antrenorul roman sa isi incheie contractul cu echipa, de comun…

- Deian Boldor (24 de ani) e jucatorul cu care Dinamo vrea sa inceapa o noua reconstrucție in vara, dupa ce mai mulți fotbaliști urmeaza sa plece de la echipa. Mircea Rednic a fost nemulțumit de evoluțiile lui Ait Atmane, N'Diaye, Nabil și Reda Jaadi, care ar putea parasi formația roș-alba. Antrenorul…

- Horia Sabo s-a vazut zilele trecute cu Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, și Vali Gheorghița, avocatul clubului din "Ștefan cel Mare". Horia Sabo nu a confirmat și nici nu a infirmat informația, insa a marturisit ca "Dinamo e o echipa interesanta". Omul de afaceri din anturajul Anamariei…

- Dinamo s-a impus pe teren propriu, 3-2 contra Chiajnei, dar i-a pierdut pe fundașul Linas și pe mijlocașul Ioan Filip pentru meciul cu Poli Iași, de vineri, 12 aprilie. Lituanianul Linas Klimavicius, 29 de ani, și Ioan Filip, 29 de ani, au parasit terenul, vineri seara, din cauza accidentarilor. Pana…

- Poli Iași s-a impus la limita in meciul cu FC Hermannstadt, scor 1-0. In tribune și-a facut apariția și Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, urmatoarea adversara a lui Flavius Stoican & Co. Stoican a aflat la final ca l-a avut ca spectator pe antrenorul „cainilor". „Vreau sa spun ca nu o sa semene…

- Mircea Rednic s-a enervat la finalul meciului caștigat cu Chiajna, scor 3-2. Antrenorul dinamovist i-a dat o replica taioasa lui Gigi Becali, care a declarat despre tehnician ca nu are puterea financiara sa susțina echipa din Ștefan cel Mare. „Pai, nu am zis ca vin singur la echipa. Ce, imi face mie…