- Dan Nistor a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo in amicalul pierdut azi in Turcia cu Dinamo Moscova, scor 0-2. La finalul partidei, capitanul „cainilor" nu și-a menajat foștii coechipieri care au parasit „haita" in aceasta iarna. Corespondența din Turcia de la jurnalistul Dumitru Angelescu…

- Capitanul si decarul celor de la Dinamo, Dan Nistor (30 de ani), a tras concluziile la finalul unui an in care echipa sa a jucat in play-out si este aproape de un nou sezon in zona inferioara a clasamentului.

- Sezonul foarte bun pe care il are Ianis Hagi, tanarul capitan al FC Viitorul, este dovedit si de analizele InStat Football, cea mai mare companie de monitorizare sportiva din lume Potrivit acesteia, mijlocasul de 20 de ani a avut in weekend ul trecut, in care echipa de pe litoral a invins cu 4 1 Dinamo…

- Jaime Penedo, panamezul de 37 de ani al "cainilor", e portarul perfect pentru adversarii lui Dinamo. Dupa ce a fost slab și contra Viitorului, 1-4, s-a facut de ras luni seara la primul gol din infrangerea cu CFR Cluj, 0-3. Dinamo s-a chinuit sa-l pastreze pe Jaime Penedo pentru inca un sezon. Negocierile…

- Dinamo vinde bine. Fanii ”cainilor” au bagat in conturile clubului o suma importanta din activitatile de marchandising: ”Am avut o crestere in ultimii doi ani de 50-60%”. Cifrele oficiale si cele mai ”vanate” tricouri

- Cateva minute ne mai despart de startul Dinamo - FCSB, partida care va strange circa 25.000 de spectatori pe National Arena. Declaratiile din ultimele zile au fost, de ambele parti, cel putin razboinice. Si la fel s-au pastrat si in ajunul partidei, dupa cum a aratat Vlad Mutiu.

- Capitanul echipei Dinamo, Dan Nistor, considera ca printr-un rezultat bun cu FCSB echipa sa si-ar mai „spala din rusine” in fata suporterilor, dupa rezultatele din campionat si Cupa Romaniei, informeaza News.ro.„Inseamna foarte mult pentru mine acest meci. Sper sa nu le insel increderea suporterilor.…

- Capitanul lui Dinamo, Dan Nistor, e convins ca Mircea Rednic va duce echipa in play-off-ul Ligii 1 Betano. Mijlocasul crede ca ros-albii sunt capabili chiar sa castige titlul, desi in prezent clubul din "Stefan cel Mare" e pe locul 12, unul de baraj.