Dinamo, la prima victorie din noul sezon

- Dinamo a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I. Pentru dinamovisti este prima victorie din acest sezon, dupa trei infrangeri.

- Gaz Metan Medias a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, pe Stadionul Trans-Sil din Targu Mures, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Gaz Metan a obtinut...

- Universitatea Craiova a invins-o pe nou-promovata Academica Clinceni cu scorul de 3-2 (2-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa inaugurala a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut prima...

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, luni seara, într-un comunicat de presa, numirea în functia de antrenor principal a lui Eugen Neagoe (51 de ani), acesta preluând postul ramas liber dupa rezilierea contractului cu tehnicianul Mircea Rednic. "Noul antrenor principal…

- Meci intre doua echipe lipsite de griji in ultima etapa a Ligii a II-a, pe terenul „Știința”. ASU Poli a primit vizita celor de la Metaloglobus, pe o ploaie torențiala, in fața a aproximativ 200 de suporteri. S-a terminat 2-0, scor stabilit in prima repriza, de Ursu, chiar daca gazdele au jucat o buna…

- Formatia Academia Clinceni a castigat, cu scorul de 2-1, meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Arges, in penultima etapa a Ligii a II-a. In urma acestui rezultat, Academica si-a asigurat promovarea in Liga I, relateaza News.ro.Citește și: Sergio Ramos pleaca de…