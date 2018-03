Stiri pe aceeasi tema

- Juventus București e pe cale sa produca primul șoc major din play-out. La pauza, echipa lui Marius Baciu o conduce pe Dinamo cu 1-0. Primele 45 de minute au fost insa extrem de slabe, cu puține faze de poarta. De altfel, Dinamo nu a avut nici macar o ocazie notabila, spre uluiala puținilor fani prezenți…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat deranjat de discutiile referitoare la varianta ca Mircea Rednic sa-l inlocuiasca la conducerea tehnica a echipei la finalul sezonului, spunand ca poate ar fi mai bine sa se duca la Dinamo, pentru ca acolo nu se face performanta."Am vazut…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil, vineri, in etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I, deoarece Juventus Bucuresti, ocupanta ultimului loc al clasamentului, este o formatie schimbata, care primeste…

- Antrenorul FCSB, Nicoale Dica, a prefatat derby-ul cu CFR ce va avea loc duminica, ora 20.45, dar s-a referit si la scandalul izbucnit intre directorul sportiv al bucurestenilor Meme Stoica si antrenorul ardelenilor Dan Petrescu. "Nu au de ce sa se implice jucatorii in acesta…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca "probabil" actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori britanici, Florin…

- U CRAIOVA - ASTRA GIURGIU ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Fotbalistul portughez al formatiei CS Universitatea Craiova, Tiago Ferreira, a declarat ca el si colegii sai trebuie sa profite de atmosfera creata de suporterii proprii, pentru ca adversarilor le este greu sa joace pe noul stadion "Ion…

- Juventus București, codașa Ligii 1, nu va mai disputa meciurile de pe teren propriu la Ploiești, așa cum a facut-o pe toata durata sezonului regulat. Formația antrenata de Marius Baciu va evolua in cele 7 meciuri de pe teren propriu din play-out la Voluntari, pe stadionul "Anghel Iordanescu", anunța…

- Dupa ce a dus echipa in play-off-ul Ligii 1 și a eliminat-o pe Dinamo din sferturile Cupei, Devis Mangia a dat lovitura. Antrenorul italian de 43 de ani a semnat prelungirea contractului cu U Craiova. Noua ințelegere este valabila pe trei ani, așa cum a anunțat impresarul acestuia, Pietro Chiodi. Mangia…

- Edward Iordanescu (39 de ani), antrenorul Astrei, a produs surpriza și a invins-o pe Dinamo, trimițand-o sa joace in play-out. Cunoscut ca fiind stelist, antrenorul a vorbit despre o eventuala trecere a sa pe banca roș-albaștrilor in viitor. "Nu este obligatoriu. ...

- Adrian Mutu a analizat partida pierduta de Dinamo in "sferturile" Cupei Romaniei in fața Universitații Craiova, scor 0-1, și spune cum ar fi procedat el daca era pe banca formației alb-roșie. "A fost un meci foarte frumos, atmosfera a fost extraordinara. Publicul oltean știe sa faca atmosfera. Ma aștept…

- Dezastrul istoric al fostei sale echipe, care va lupta pentru evitarea retrogradarii, nu avea cum sa-l lase impasibil pe Ion Moldovan (63 de ani), fost jucator și antrenor la Dinamo, in prezent tehnician la Concordia Chiajna. "Ma incearca o parere de rau. Am petrecut 40 de ani acolo, ani care nu se…

- Craiova, decisa spre semifinalele Cupei Romaniei. Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ”alb-albastrii” vor avea o motivatie…

- Toate cluburile din Liga 1 au facut o adresa la LPF in care au solicitat reprogramarea partidelor din acest final de saptamana din cauza gerului si ninsorii din ultimele zile. Primele meciuri ale celei de-a doua parti a sezonului ar fi trebuit sa se joace vineri, in play-out. PROGRAM PLAY-OFF…

- Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, a vorbit despre prima impresie pe care și-a facut in prima sa zi ca antrenor al formației din "Ștefan cel Mare". Tehnicianul i-a anunțat pe jucatori ce planuri are. "Jucatorii s-au spovedit, ca sa spun așa, mi-au spus tot ce s-a intamplat. Sunt un antrenor deschis,…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off, dupa 0-2 cu Astra, iar antrenorul Vasile Miriuța ar putea fi demis astazi de catre Ionuț Negoița. Daca Miriuța va pleca, acesta ar putea fi inlocuit de Ionuț Chirila, 52 de ani, care a antrenat la juniorii clubului alb-roșu. Antrenorul a vorbit despre situația…

- Vasile Miriuța va fi demis de Dinamo. Patronul Ionuț Negoița nu mai așteapta meciul de joi, de la Craiova, din sferturile Cupei Romaniei. Negoița va avea o discuție cu antrenorul duminica, dar decizia e luata: Miriuța, aut! ”Bomba nucleara a cazut, vedeți maine cine mai iese de sub darmaturi”, a spus,…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul din deplasare cu Astra Giurgiu nu va fi usor, chiar daca adversara este deja calificata in play-off, precizand ca jucatorii sai trebuie sa faca totul pentru a obtine victoria. …

- Ionuț Chirila a dezvaluit ca la inceputul anilor 2000, Nicolae Mitea a fost la un pas sa ajunga la Barcelona, dupa ce plecase de la juniorii lui Dinamo și juniorii Rapidului. Antrenorul a spus ca jucatorul a fost analizat de Guardiola și Bernd Schuster, care l-au comparat cu Saviola, dar ca jucatorul…

- Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, dupa ce echipa alb-roșie a condus cu 2-0 pana in minutul 84. Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a fost criticat dur dupa decizia de a-l scoate pe Dan Nistor, un mijlocaș defensiv, și de a-l introduce pe atacantul Daniel Popa, in minutul 81. ...

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca e pacat de faptul ca jucatorii sai au fost egalati de FCSB in prelungirile partidei, dar a precizat ca acestia nu au timp "sa planga" pentru ca trebuie sa se pregateasca pentru ultimul meci…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a remarcat atitudinea jucatorilor sai din finalul jocului cu Dinamo, incheiat la egalitate, scor 2-2, considerand ca daca mai avea la dispozitie cateva minute, formatia sa ar fi putut sa castige.

- Liga 1 Gaz Metan Mediaș – Juventus București (ora 18.00) Un meci foarte important in lupta pentru salvarea de la retrogradare se va juca la Medias, intre Gaz Metan si Juventus, doua echipe cu loturi mult schimbate fata de toamna lui 2017, cand ambele au avut evolutii sub asteptari. Gaz Metan și Juventus…

- Vasile Miriuța a recunoscut ca in cazul in care Dinamo ar fi fost egalata aseara, de Concordia Chiajna, in meciul caștigat de "caini", damatic, scor 3-4, ar fi luat in calcul demisia. "Pe cuvant de o onoare! Daca nu bateam ieri, sansele se diminuau. Bineinteles ca plecam. Dar nu luam autobuzul spre…

- CS Universitatea Craiova joaca primul meci pe teren propriu din 2018 duminica, de la ora 20:45, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, este precaut inaintea acestei partide, deoarece nu are prea multe date despre noua formula a echipei lui Eugen Neagoe. „Meciul…

- Edward Iordanescu, antrenorul Astrei Giurgiu, a vorbit despre lupta pentru play-off, in care echipa sa e implicata in lupta directa cu Dinamo, FC Botoșani, Viitorul și Poli Iași. "Noi, impreuna cu Dinamo, avem cel mai dificil program, mai ales ca ne vom și intalni in ultima etapa. Noi avem avantajul…

- Marius Baciu, antrenorul celor de la Juventus București, crede ca echipa sa se va salva de la retrogradare in ciuda situației din clasament. "A fost un egal foarte muncit. Noi suntem o echipa noua, am luat primul punct. In play-out va fi batalia cea mare. Am avut si sansa, jucand cu 2-3 jucatori foarte…

- Ionut Popa este suparat chiar inainte ca ACS Poli sa dispute primul meci oficial din 2018, vineri, la Ploiesti, de la ora 18:00, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Antrenorul imputa forului condus de Gino Iorgulescu o datorie ramasa fata de echipa timisoreana, finalista a Cupei Ligii sezonul trecut.…

- Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuța, a vorbit despre rezultatele din perioada de pregatire și anunța ca de la echipa ar mai putea pleca jucatori, asta in funcție de ofertele pe care le primește. "Sunt foarte multumit, o perioada foarte buna, multumit si de jucatorii care au venit, s-au pregatit foarte…

- “Denison nu a jucat pentru ca a ajuns la Oradea in noaptea premergatoare acestui meci. Nu am dorit sa riscam o eventuala accidentare, este ultimul lucru de care am avea nevoie in acest moment. Avand in vedere ca nu a facut niciun antrenament de intensitate cu echipa, nu avem cum sa…

- De ce ar putea renunța Ionuț Negoița la Dinamo: ”Daca se intampla asta, la revedere!”. Ioan Andone este de parere ca Ionut Negoita se va retrage de daca nu reuseste sa intre in play-off. Antrenorul in varsta de 57 de ani spune ca Negoita n-ar putea sa treaca peste o asemenea dezamagire. Dinamo este…

- Dat afara de CSM Roman, la fete, tehnicianul Constantin Ștefan se intoarce in Ștefan cel Mare, visand sa devina campion cu Dinamo. Constantin Ștefan revine pe banca celor de la Dinamo dupa o pauza de trei ani. In tot acest timp, tehnicianul a antrenat echipe de fete, pregatind pe HCM Rm. Valcea și CSM…

- Suporterii lui Dinamo au cerut in mai multe randuri ca echipa lor sa-și joace derby-urile de acasa pe Arena Naționala, un stadion modern, insa acest lucru nu se va intampla in urmatoarea perioada. Se pare ca antrenorul Vasile Miriuța le-ar fi cerut șefilor sa nu mute meciurile de pe teren propriu pe…

- HC Vaslui va susține trei partide amicale, doua cu CSM Bacau și unul cu CNOT Timișoara. Gruparile din Liga Zimbrilor au reluat pregatirea in vederea parții a doua a sezonului, iar Potaissa Turda este singura formație care a disputat deja doua meciuri amicale, in compania celor de la ”U” Cluj. Pana acum,…

- Vasile Miriuța l-a ales pe Steliano Filip sa fie noul lider din teren al "cainilor roșii". Antrenorul lui Dinamo a declarat ca nu este hotarat pe cine va pune capitan, dar ca va alege dintre Steliano Filip, Sergiu Hanca și Ionuț Nedelcearu. Gazeta a aflat ca Vasile Miriuța s-a decis și a avut deja o…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a declarat, miercuri, la sediul INMS din Capitala, ca este ciudat sa vada cum alte formatii se lupa la titlu, in timp ce gruparea sa este pe locul 7, dar a precizat ca asta e realitatea si trebuie sa o accepte. "Din punct de vedere matematic,…

- Juventus București a plecat astazi in Turcia unde echipa antrenata de Marius Baciu va susține trei partide de verificare in cadrul unui cantonament care va dura 12 zile. In lotul deplasat de echipa din Colentina se gasesc destule nume noi dupa ce s-a renunțat la o serie de jucatori care au evoluat pana…

- Portarul Jaime Penedo, 36 de ani, mai are contract cu Dinamo pana in vara și a lipsit de la reunirea echipei de acum doua zile. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a declarat ca portarul "cainilor" va fi amendat: "Agentul l-a sunat pe Miriuța și i-a spus ca mai intarzie cateva zile.…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a anuntat, luni, într-o conferinta de presa, ca în aceasta pauza competitionala doreste transferul a doi mijlocasi pentru a-si întari lotul.

- Dinamo, locul 7 in Liga 1, s-a reunit azi, la Saftica, iar antrenorul Vasile Miriuța a susținut o conferința de presa. Miriuța a vorbit despre situația de la Dinamo, dar antrenorul a declarat in repetate randuri ca nu știe prea multe detalii despre jucatorii care au venit la reunire, despre ce se intampla…

- ”Satelitul” Astrei, care iși desfașoara activitatea la Ploiești, se va reuni pe 15 ianuarie, cea mai importanta veste pentru echipa fiind aceea a ramanerii lui Marius Maldarașanu pe banca tehnica a formației din ”9 Mai”. Maldarașanu, alaturi de secunzii sai, Laurențiu Costache și Florentin Radulescu,…

- Nou-promovata Juventus București vrea sa se salveze de la retrogradare, iar echipa se va schimba radical. Conducerea clubului de pe ultimul loc din Liga 1 se pregatește de startul parții secunde a sezonului regulat și a facut curațenie la lot. Astfel, 10 jucatori nu mai intra in planurile antrenorului…

- Alexandru Boc, fost fundaș la Sportul, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și Petrolul, a vorbit despre Denis Alibec, pe care il vede un fotbalist de valoare. Crede ca perioada proasta din ultima vreme l-a trezit și a aflat cum și-a petrecut vacanța. "Becali e convins ca Alibec nu poate sa-și revina…