Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mijlocas al lui Dinamo si Rapid, Danut Lupu (51 de ani) a dezvaluit care considera ca este ”urmasul” sau in fotbalul romanesc. Acesta il lauda pe Dan Nistor, capitanul si decarul ”cainilor”, dar a remarcat si un defect.

- Harlem Gnohere, desemnat cel mai bun strain din Liga 1, e convins ca Mihai Pintilii este cel mai important jucator de la FCSB și el trebuie sa fie capitan. "A fost ceva special sa fii capitanul unei echipe, cu atat mai mult cand e vorba de Steaua sau Dinamo. Pentru mine, capitanul Stelei acum e Planici,…

- Craciunul a venit mai devreme pentru formatia din „Stefan cel Mare“! Cu siguranta, nici Rednic, nici elevii sai n-ar fi indraznit nici macar sa viseze la scorul cu care au batut, sambata, Craiova.

- Dan Nistor, unul dintre cei mai importanți jucatori ai lui Dinamo, crede ca echipa sa mai are șanse doar matematice de a juca in play-off. E dezamagit de jocul prestat de formația din "Ștefan cel Mare" și crede ca o calificare in play-off ar reprezenta in acest moment un miracol. "Se pare ca istoria…

- Mircea Rednic si Dan Nistor au participat la conferinta facuta de Dinamo inaintea confruntarii cu CFR, iar Mihai Stoica a urmarit cu interes ce au de spus rivalii din Stefan cel Mare. Pe pagina sa de Facebook, Mihai Stoica l-a taxat pe Mircea Rednic pentru o greseala de exprimare: "Fragment…

- Fostul fundas al lui Dinamo, Daniel Florea, a dezvaluit in cadrul emisiunii ProSport LIVE ca a negociat cu rivalele echipei din Stefan cel Mare, Rapid si Steaua, dar a ales sa imbrace tricoul alb-rosu.

- Romario Benzar a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Fundașul stelist i-a oferit o replica taioasa lui Dan Nistor. Dinamo - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Indiferent cine va juca duminica, trebuie…

- Dinamo a pierdut razboiul cu FCSB in privinta modului in care Becali s-a comportat in "cazul Nistor". Liga Profesionista de fotbal a analizat speta si a venit astazi cu un verdict. "FC DINAMO VS. FC FCSB si GEORGE BECALI – Actiune in constatare – Respinge cererea ca neintemeiata. Cu recurs",…