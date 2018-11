Noul Ford Edge Facelift 2019 costa incepand cu 53 500 euro

Aceasta masina construita in SUA si vanduta in Europa are de acum un Edge facelift pentru anul 2019. Sub capota se gaseste un diesel de doi litri cu o putere maxima de 190 CP si transmisie manuala cu 6 trepte. Daca platesti mai mult primesti o versiune diesel cu doua turbine… [citeste mai departe]