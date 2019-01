Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci amical al lui Dinamo in cantonamentul din Turcia e programat duminica, de la 16:00 (ora Romaniei), la Papillon Sports Center din Belek, adversari fiind cei de la Hajduk Split. Rednic va miza in echipa de start si pe noua achizitie Jordan Mustoe, un fundas de 27 de ani format de...

- Mircea Rednic (55 de ani) a renuntat si la al 16-lea jucator de la Dinamo. Vlad Mutiu (23 de ani) nu va merge in cantonamentul din Antalya, iar "Puriul" a gasit, deja, portarul titular care sa-l inlocuiasca pe Jaime Penedo.

- In plin proces de cautare a viitoarelor transferuri in strainatate, Mircea Rednic iși indreapta atenția și spre Academia lui Dinamo. Astfel, „Puriul" va coopta in lotul cu care se va deplasa in cantonamentul din Antalya 4 jucatori tineri, de la echipa U19 a clubului, este vorba de Geani ...

- Mircea Rednic are o lista intreaga de jucatori pe care vrea sa-i aduca la Dinamo in aceasta iarna pentru a forța accederea in play-off. Printre fotbaliștii doriți se numara și unul din Liga 1. "Cainii" sunt interesați de serviciile lui Moussa Sanoh (23 de ani) de la Poli Iași. ...

- 300.000 de euro este suma pentru care Botoșaniul s-ar putea desparți in aceasta iarna de Diego Fabbrini, care a stralucit in victoria cu Craiova (2-1). FCSB și Dinamo au strambat din nas cand le-a fost propus, FC Botoșani l-a adus și a șters praful de pe el. Diego Fabbrini a stralucit iar intr-un meci…

- Mircea Rednic s-a declarat foarte dezamagit de modul in care au evoluat in derby jucatorii ofensivi ai lui Dinamo. "Daca spun ca e cel mai slab lot pe care l-am vazut la Dinamo, se interpreteaza. Asta este. Asta a fost strategia antrenorului care a gandit lotul. Maine vor semna doi atacanti,…

- Mircea Rednic lucreaza intens la transferurile cu care spera sa o duca pe Dinamo in play-off, iar antrenorul "cainilor" ar fi aproape sa dea o lovitura importanta: aducerea unui jucator care a fost dorit intens și de Gigi Becali. TV Digi Sport a anunțat ca "Puriul" e extrem de aproape sa-l convinga…

- Dinamo va juca luni, de la ora 21:00, contra celor de la FC Voluntari, in ultimul meci din etapa a 14-a. Pentru meciul cu FC Voluntari, antrenorul Mircea Rednic nu se poate baza pe Ivan Pesici, care este nerefacut dupa accidentare, și nici pe Mircea Axente. Atacantul de 31 de ani, titular etapa trecuta…