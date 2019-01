Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic a inceput reconstructia la Dinamo, aducand jucatori ca Ioan Filip, Reda Jaadi, Jordan Mustoe sau Sean McDermott. ”Cainii” au pierdut primele doua partide amicale din cadrul cantonamentului din Turcia, cu Hajduk Split (2-0), respectiv FC Sion (3-0), dar a castigat duelul...

- Dinamo a inceput cu stangul cantonamentul din Antalya, pierzand primele doua partide amicale, cu Hajduk Split (2-0), respectiv FC Sion (3-0). Problemele echipei lui Mircea Rednic nu se opresc aici.

- Daniel Popa nu se simte bine in cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Atacantul trece printr-un blocaj care ii ingrijoreaza și pe oamenii din staff. Corespondenții GSP din Antalya, Victor Vrinceanu și Remus Raureanu, transmit cele mai noi informații din cantonamentul lui Dinamo; Dinamo nu a reușit sa…

- Kevin Krans, 25 de ani, n-a trecut probele de joc la Dinamo și n-a fost oprit de Mircea Rednic in lotul „cainilor". Corespondenții GSP din Turcia, Victor Vrinceanu și Remus Raureanu, transmit cele mai noi informații din cantonamentul lui Dinamo; Mijlocașul francez a jucat pentru Dinamo in cele doua…

- Mircea Rednic (55 de ani) a renuntat si la al 16-lea jucator de la Dinamo. Vlad Mutiu (23 de ani) nu va merge in cantonamentul din Antalya, iar "Puriul" a gasit, deja, portarul titular care sa-l inlocuiasca pe Jaime Penedo.

- Mircea Rednic a luat o decizie surprinzatoare in ziua in care Dinamo s-a reunit, iar atacantul Daniel Popa (23 de ani) va merge alaturi de echipa din Stefan cel Mare in cantonamentul din Antalya, Turcia, care va incepe pe 11 ianuarie. In plus, si croatul Tomislav Gomelt a fost "salvat".

- Gregory Tade (32 de ani) este unul dintre atacantii promisi de Mircea Rednic la finalul meciului Dinamo - FCSB, scor 1-1. Fost golgeter al Ligii 1 in sezonul 2014/2015, Tade se lauda cu 25 de goluri in 74 de meciuri jucate in fotbalul romanesc. Cum Mircea Axente si Daniel Popa nu s-au ridicat la…

- Dinamo a renunțat azi la atacantul Danijel Subotic, 29 de ani, atacantul reprezentat de Anamaria Prodan. Impresarul Anamaria Prodan a reacționat dupa decizia luata de Mircea Rednic, a dat detalii despre negocierile cu echipa roș-alba și a dezvaluit ca Dinamo are o lista cu mai mulți jucatori la care…