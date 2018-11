Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat ca fundasii Bogdan Planic si Alexandru Stan, accidentati in ultima perioada, vor fi apti de joc pentru derby-ul Dinamo - FCSB, care va avea loc duminica, de la ora 21.00, in etapa a 15-a a Ligii I....

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Dupa o perioada in care Nicolae Dica a trebuit sa faca improvizații in defensiva, fanii FCSB primesc o veste buna. Gigi Becali, patronul…

- Nicolae Dica a anuntat ca sunt sanse mici ca Bogdan Planic sa fie in lot pentru partida cu Dinamo. Daca in cazul capitanului situatia e incerta, in cazul celorlalti fundasi totul e clar. Stan si Balasa nu vor intra in programul echipei.

- Vesti contrastante pentru Nicolae Dica. Daca Alexandru Stan, Marko Momcilovic si Bogdan Planic au sanse foarte mari sa joace in Marele Derby, FCSB nu se va putea baza in meciul de duminica viitoare pe Junior Morais si Mihai Roman I, ambii urmand sa fie suspendati.

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". ...

- Nicolae Dica are tot mai multe probleme de lot. Antrenorul pare urmarit de ghinion dupa ce a aflat ca și Alexandru Stan are probleme, care il fac indisponibil timp de o luna. Fundașul stanga venit de la Astra are probleme la ligamente, care ar fi parțial afectate. Rezultatele primite de medicii FCSB-ului…

- Marko Momcilovic (31 de ani) nu a mai evoluat pentru FCSB de 2 luni, iar absenta se va prelungi pana la inceputul lui noiembrie, anunta Nicolae Dica. Din cate se pare, fundasul va reveni in echipa chiar inaintea derbiului cu Dinamo.

- Dupa trei infrangeri consecutive, antrenorul Florin Bratu, 38 de ani, va pleca azi de la Dinamo. Ce știm in acest moment in scandalul de la Dinamo: Informații neoficiale obținute de GSP.ro: Bratu nu mai este antrenorul lui Dinamo. Detalii AICI. Transfer spectacuos pregatit de Negoița in locul lui Danciulescu:…