- Derby-ul Dinamo - FCSB are loc duminica, de la ora 21:00, pe Arena Nationala. Cel mai important meci al etapei a 15-a a Ligii 1 Betano e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live blog pe www.prosport.ro.

- Duminica, de la ora 21:00, pe Arena Naționala, se joaca Derby de Romania cu numarul 174. Partida dintre cele doua va putea fi urmarita in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Dinamo a obținut etapa trecuta primul succes dupa mai bine de doua luni, scor 1-0, cu Voluntari.…

- Dinamo va juca impotriva celor de la FCSB, duminica, in Derby de Romania. Partida are loc pe Arena Naționala și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Potrivit surselor GSP.RO, jucatorii lui Dinamo i-au cerut antrenorului Mircea Rednic sa intre de vineri…

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Dupa o perioada in care Nicolae Dica a trebuit sa faca improvizații in defensiva, fanii FCSB primesc o veste buna. Gigi Becali, patronul…

- CSU Craiova și FCSB se dueleaza duminica, de la ora 21:00, in derby-ul a 12-a din Liga 1. Meciul este in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. Azi, cu o zi inainte de meciul cu FCSB, oltenii au publicat pe contul de facebook prima pagina a programului de meci, care…

- FCSB și Dunarea Calarași vor juca duminica, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a. Partida va fi liveTEXT și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre duelul cu formația antrenata de Dunarea Calarași și a spus ca daca…

- CFR Cluj, locul 4, și FCSB, locul 1, se dueleaza de la ora 21:00 in derby-ul etapei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Alexandru Ionița II, 23 de ani, fost mijlocaș la Rapid și Astra, a postat un mesaj razboinic catre FCSB inaintea duelului din…

- CFR Cluj și Dinamo joaca azi, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a 4-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca in aceasta seara va fi fanul lui Dinamo pentru ca echipa alb-roșie sa o incurce pe…