- Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, crede ca Derby de Romania are o mare favorita fiindca "in ultimii ani, lucrurile au evoluat la FCSB, iar la Dinamo au involuat". Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport…

- Dinamo și FCSB joaca de la ora 21:00, in Derby de Romania. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Clubul Dinamo a anunțat pe pagina oficiala ca pana la ora 12:00 s-au vandut 20.000 de bilete pentru partida care se va juca pe Arena Naționala. …

- Dinamo și FCSB joaca azi, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. La conferința de presa de dinaintea meciului, Nicolae Dica a spus ca nu știe daca va putea miza pe fundașul Bogdan Planici, acesta…

- Duminica, de la ora 21:00, pe Arena Naționala, se joaca Derby de Romania cu numarul 174. Partida dintre cele doua va putea fi urmarita in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Dinamo a obținut etapa trecuta primul succes dupa mai bine de doua luni, scor 1-0, cu Voluntari.…

- Romario Benzar a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Fundașul stelist i-a oferit o replica taioasa lui Dan Nistor. Dinamo - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Indiferent cine va juca duminica, trebuie…

- Dinamo va juca impotriva celor de la FCSB, duminica, in Derby de Romania. Partida are loc pe Arena Naționala și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Potrivit surselor GSP.RO, jucatorii lui Dinamo i-au cerut antrenorului Mircea Rednic sa intre de vineri…

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Dupa o perioada in care Nicolae Dica a trebuit sa faca improvizații in defensiva, fanii FCSB primesc o veste buna. Gigi Becali, patronul…

- CFR Cluj și Dinamo joaca azi, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a 4-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca in aceasta seara va fi fanul lui Dinamo pentru ca echipa alb-roșie sa o incurce pe…