- Dinamo a invins-o dramatic pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0, luni seara, in deplasare, in ultimul meci din etapa a 14-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost inscris de portughezul Diogo Salomao (90+4 din penalty), dupa un hent comis in careu de croatul Ivan Zgrablic, la sutul lui Dan Nistor.

- Managerul sportiv al celor de la U Cluj, Ioan Sabau, a anuntat la ProSport LIVE ca Mircea Rednic poate salva Dinamo. Obiectivul "Puriului" e de a-i califica pe ros-albi in play-off-ul Ligii 1 Betano, desi acum sunt pe 12, loc de baraj.

- Mircea Rednic a semnat pe doi ani cu Dinamo, in urma cu aproape o luna, si nu se gandeste sa plece din Stefan cel Mare, chiar daca echipa rateaza play-off-ul pentru al doilea sezon la rand.

- Actualul atacant al FCSB-ului, Harlem Gnohere, a afirmat in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Voluntari ca ar fi bine pentru toata lumea ca rivala vicecampioanei si fosta sa echipa, Dinamo, sa prinda play-off-ul Ligii 1 Betano.

- Dinamo si Dunarea Calarasi inchid etapa a 12-a a Ligii 1 Betano. Partida se disputa in aceasta seara de la ora 21:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Gicu Grozav a revenit la Dinamo, unde a mai jucat in 2015, si a comentat schimbarile dese produse la clubul ros-alb. In mandatul de acum, atacantul a fost adus de Claudiu Niculescu, demis dupa trei meciuri, si in prezent lucreaza cu Mircea Rednic. Liga 1 Betano.

- Tehnicianul Dunarii Calarasi, Dan Alexa, nu va avea deloc o misiune usoara impotriva lui Dinamo, in meciul din ”Stefan cel Mare”. Pe banca ”cainilor” va reduba Mircea Rednic, aflat la al patrulea mandat la acest club.

- Roș-albii au invins sambata cu 23-0 pe Unirea Dobroiești, L4 Ilfov. Claudiu Niculescu, 44 de ani, a refuzat sa stea pe banca lui Dinamo. Patronul Ionuț Negoița a decis sa-l demita și sa-l instaleze pe Mircea Rednic. Dupa meciul amical de la Ștefanești, Claudiu Niculescu a reacționat: ”E strigator la…