- Mircea Rednic, antrenorul celor de la Dinamo, a fost prezent azi la casele de bilete din "Ștefan cel Mare", unde a vandut bilete fanilor pentru derby-ul cu FCSB de duminica. Dinamo - FCSB se joaca duminica, 11 noiembrie, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport.…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre transferul fundașului stanga albanez Naser Aliji, 24 de ani, și i-a atacat pe unul dintre foștii antrenori, Florin Bratu. "Aliji are un salariu de 4.000 de euro pe luna, cu posibilitatea de crește din iarna. A jucat in naționala și sper sa revina…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a dezvaluit la conferința de presa de dinaintea meciului cu FC Voluntari, de luni, ce transferuri pregatește echipa roș-alba și ca niciun coleg nu va pleca. "De acum inainte nu va mai pleca nimeni. Le-am zis jucatorilor ca nu mai pleaca. Ma bazez pe ei. Au plecat…

- Mircea Rednic și Florin Bratu, doi dintre cei trei antrenori ai lui Dinamo din acest sezon, s-au contrat zilele trecute pe tema pregatirii fizice a echipei din "Ștefan cel Mare". Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Razvan Burleanu, a vorbit despre situația de la Dinamo, criticandu-l…

- Obiectivul pe termen scurt al lui Mircea Rednic este aducerea cat mai multor jucatori care sa puna umarul la redresarea situatiei critice de la Dinamo, iar acum s-a aflat si al doilea nume de pe lista "Puriului", dupa portarul belgian Logan Bailly.

- Dinamo și Dunarea Calarași au terminat la egalitate, scor 1-1. Mircea Rednic a pus tunul pe jucatorii straini din lot și anunța mutari importante in iarna. "Cred ca e un egal realist la felul in care s-a jucat. Am fost timizi in prima repriza. Am avut o posesie buna doar in propria jumatate. Singurele…

- Clubul din Ștefan ce Mare a anunțat astazi, oficial, numire lui Mircea Rednic ca antrenor al echipei Dinamo. Rednic este al treilea conducator tehnic al ”cainilor” din acest sezon, dupa Claudiu Niculescu și Florin Bratu.

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, i-a criticat dur pe jucatorii "cainilor" pentru evoluțiile modeste din ultima vreme și i-a amenințat ca nu iși vor mai primi salariile pana nu vor reveni in primele 6 echipe ale campionatului. "Așa cum am mai spus, cu Florin Bratu trebuie sa avem rabdare. Ar…