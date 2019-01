Stiri pe aceeasi tema

- EXCLUSIV | Fotbalistul dorit de Teja la FCSB "da greutate echipei la propriu si la figurat"! Se vorbeste la superlativ despre mijlocasul strain: "E la nationala. Se vede si-n jocul lui ca nu e dusmanul mingii"

- Mijlocașul portughez Diogo Salomao, 30 de ani, și fundașul grec Giorgos Katsikas, 28 ani, au vorbit despre Dinamo și au spus ca marea problema a fost defensiva. "Cred ca a fost cea mai slaba aparare de nici nu stiu cati ani. Totusi, asta este fotbalul. Trebuie sa lucram toti impreuna pentru a preveni…

- Diogo Salomao ar putea pleca de la Dinamo in aceastE iarnE. Antrenorul Mircea Rednic a anuntat cE fotbalistul portughez are parte de douE oferte din zona Golfului. Spynews.ro are informatii exclusive despre propunerile pe care jucEtorul in varstE de 30 de ani le-a primit.

- Diogo Salomao (30 de ani) mai are șase luni de contract, iar Gazeta a scris azi despre un interes al celor de la Girona pentru mijlocașul lui Dinamo. Fotbalistul nu se gandește inca la un transfer. A comentat și o posibila tradare, dat fiind faptul ca Gigi Becali il dorește pe acesta la FCSB, lucru…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a explicat care e situatia lui Salomao, jucator ce va intra in ultimele sase luni de contract cu ros-albii. Mijlocasul de 30 de ani e curtat de FCSB, dar si de echipe din Golf. Liga 1 Betano.

- Florin Prunea (50 de ani) a comentat la emisiunea GSP LIVE situația in care se afla in acest moment Dinamo, echipa de pe locul 10 din Liga 1. "Mircea Rednic incearca sa redreseze echipa. Situația nu e noua la Dinamo. Al doilea an fara play-off cred ca ar fi o mare rușine pentru un club de talia lui…

- Diogo Salomao intra la iarna in ultimele sase luni de contract cu Dinamo si paote negocia cu orice alt club. Mijlocasul portughez e apreciat de catre Gigi Becali, finantatorul vicecampioanei Ligii 1 Betano, si o mutare ar fi posibila in conditiile in care Rednic va decide daca...

- Gazeta Sporturilor dezvaluie azi ca Mircea Rednic vrea sa dea afara 9 jucatori de la Dinamo, fiind nemulțumit de evoluția lor. Un alt "caine" care ar putea sa paraseasca echipa la iarna este Diogo Salomao, 30 de ani. Mijlocașul portughez de banda a avut mereu evoluții bune, dar intra in ultimele 6 luni…