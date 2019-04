Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va juca vineri impotriva celor de la Chiajna, in etapa a 4-a din play-off, iar mai mult ca sigur Mircea Rednic nu se va putea baza pe mijlocașul marocan Reda Jaad, 24 de ani, careva lipsi o perioada mai lunga de timp. In locul lui poate juca fratele sau Nabil, 22 de ani, reintors la antrenamente.…

- Naser Aliji a devenit unul dintre oamenii importanți ai lui Mircea Rednic, fiind nelipsit din primul "11" al "cainilor". A fost integralist in fiecare partida jucata de dinamoviști in 2019 și le-a dat emoții atat actualului antrenor, cat și celor de la lotul Albaniei. ...

- EXCLUSIV. Aflat de un deceniu sub comanda lui Gica Hagi, fundașul Bogdan Țaru este convins ca Viitorul are forța de a prinde macar un loc pe podium in acest sezon. La doar 25 de ani, pe care ii va implini peste cateva zile, pe 15 martie, Bogdan este veteranul Viitorului. Singurul din lot care a prins…

- Reda Jaadi a venit in Romania, la Dinamo București, ca sa-și dea un restart carierei, fiindca la echipa-revelație a Belgiei, Antwerp, nu mai prindea lotul. Tehnic, dar prea indragostit de minge, pana acum s-a afirmat doar ca "impresar" pentru fratele sau, Nabil, pe care l-a adus in Capitala, tot la…

- Mircea Rednic e nemulțumit de portarul Sean McDermott (25 de ani) și GSP a aflat ca Dinamo il va aduce astazi pe goalkeeperul Parfait Mandanda (29 de ani). Portarul francez cu origini congoleze va veni sub forma de imprumut de la Charleroi pana la sfarașitul sezonului, cu opțiune de prelungire pe inca…

- Mircea Rednic n-a fost impresionat de portarul Sean McDermott (25 de ani), adus in aceasta iarna, și anunța ca vineri va mai aduce un goalkeeper din Belgia. „Maine va sosi un portar pe care il cunosc bine din Belgia. Este un goalkeeper care are pregatirea la zi și pe care il vom putea folosi foarte…

- Mihai Radoi a fost transferat la Spitalul Județean Timișoara, marți seara, cu o salvare. Fratele fostului fotbalist Mirel Radoi a fost adus la Timișoara la cererea familiei, de la spitalul din Drobeta Turnu Severin. Acesta se afla in stare foarte grava, dupa ce luni seara a cazut de la etajul patru…

- Alexandru David a anunțat interesul lui Dinamo pentru Ziggy Gordon (fundaș dreapta - 25 de ani) și Ivan Hladik (fundaș central - 26 e ani). Cei doi vor susține vizita medicala, iar daca totul va fi in regula vor semna cu formația lui Mircea Rednic. „Vor mai veni doi jucatori, unul dreapta și unul…