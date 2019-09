Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 20 de ani din orașul Zhejiang, China, și-a vandut gemenii nou-nascuți pentru a face rost de bani. Potrivit Asia One, tanara, pe nume Ma, a decis sa-și vanda gemenii pentru ca avea datorii foarte mari, dar și pentru a-și putea achiziționa un telefon inteligent. Parinții acesteia…

- Coreea de Sud raspunde taxarii exagerate din partea Japoniei a componentelor electronice importante pentru tot ceea ce reprezinta produse high tech. Drept raspuns cei din Coreea au decis ca este timpul sa implementeze un boicot national pentru toate marcile japoneze,…

- Ionuț Negoița și Claudiu Florica se intalnesc miercuri la RIN ca sa continue negocierile pentru vanzarea lui Dinamo. Claudiu Florica a terminat de verificat actele clubului și a stabilit sa se vada miercuri la pranz cu Ionuț Negoița, avand o prima concluzie in ceea ce privește documentele analizate. …

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, anunța ca nu iși poate respecta dead-line-ul impus acum o luna de a vinde clubul și anunța un nou termen aproximativ, considerand ca dupa aceasta perioada, Claudiu Florica ar putea fi noul acționar majoritar al lui Dinamo. ...

- DINAMO // Ionuț Negoița negociaza de zor cu Claudiu Florica vanzarea clubului, dar pe partea cealalta ii promite și afaceristului Horia Sabo, din Baia Mare, ca ii va ceda acțiunile. Finanțatorul lui Dinamo joaca la doua capete! Ionuț Negoița spera sa vanda curand clubul pentru a scapa de presiunea fanilor.…

- Ioan Andone (59 de ani), fost jucator și antrenor la Dinamo, a declarat marți seara ca are informații conform carora Ionuț Negoița ii va ceda clubul afaceristului Claudiu Florica. „Asa am auzit, ca Florica ia Dinamo. Nu stiu ce cauta, pe cuvantul meu de onoare. Nu stiu nici ce bani are, dar el e un…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, a anunțat marți la GSP LIVE ca in aproximativ o luna, iar favorit sa preia clubul este omul de afaceri Claudiu Florica. Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat inca din iunie, Claudiu Florica este in pole-position pentru a cumpara Dinamo. Acesta a dat azi detalii…

- Ionut Negoita a facut anuntul dupa scandalul declansat de fani la meciul din deplasare cu Viitorul. "Eu caut solutii de doi ani de zile in ceea ce priveste vanzarea clubului. Voiam sa-mi recuperez macar o particica din ce am investit. Negociez cu trei entitati, iar in maximum o luna Dinamo…