Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Ilie Balaci, duminica dimineata, la doar 62 de ani, a socat intreg fotbalul romanesc, iar Mircea Rednic (56 de ani) a izbucnit in lacrimi in timpul momentului de reculegere tinut in memoria fostului mare fotbalist inaintea meciului Dinamo - Dunarea Calarasi.

- Partida dintre Dinamo și Dunarea Calarași a inceput cu un moment emoționant, in memoria marelui Ilie Balaci. Minutul de reculegere in memoria lui Ilie Balaci l-a emoționat pana la lacrimi pe Mircea Rednic, coleg de generație. Aflat la primul meci de la revenirea pe banca formației alb-roșii, "Puriul"…

- Denis Ciobotariu, 20 de ani, nu a fost inclus de Mircea Rednic in lotul pentru partida cu Dunarea Calarași de luni. Fundașul "cainilor" are șanse mici sa mai prinda echipa in perioada urmatoare, Rednic urmand sa mearga pe experiența celorlalți trei fundași centrali din lot, Katsikas, Mihai Popescu și…

- Mircea Rednic debuteaza in noul mandat la Dinamo luni, de la ora 21:00, impotriva Calarașiului. Istoricul sau ii e net favorabil: dintr-un total de 14 starturi in Liga 1, "Puriul" a fost infrant in doar doua partide. Mircea Rednic, 56 de ani, debuteaza luni in noul sau mandat de antrenor al lui Dinamo,…

- Rednic a facut apel la suporterii celor de la Dinamo sa vina in numar cat mai mare la partida cu Dunarea Calarasi. "Avem foarte multe cantece frumoase si care mi-au intrat la suflet. Cel mai reprezentativ pentru mine este: . Daca ne respectam si intelegem aceste cuvinte, veniti aproape de echipa. Cum…

- Fostul antrenor al Stelei, Dumitru Dumitriu, face anuntul de care se temeau toti suporterii dinamovisti. Acesta spune ca Mircea Rednic nu s-ar fi inteles cu Dinamo, formatie care l-a demis pe Claudiu Niculescu in cursul zilei de sambata, scrie Mediafax.”E o chestie ciudata, astept si eu cu…

- Dinamo a suferit luni o noua umilința in Liga 1. A pierdut la Botoșani, 0-2, și a ajuns pe locul 12 in Liga 1, cel care duce la baraj. Cei mai slabi dinamoviști au fost fundașul Teddy Mezague, omul adus de Anamaria Prodan, și Sergiu Popovici, unul dintre cei modești jucatori din echipa lui Niculescu. …

- Dinamo a pierdut pe terenul celor de la Poli Iași, 0-1, și a ajuns la a treia infrangere consecutiva in Liga 1. Meciul a dus la demiterea antrenorului Florin Bratu. (Detalii aici) Echipa alb-roșie a continuat prestația slaba din meciurile precedente, iar la Iași, jucatorii dinamoviști au jucat apatic,…