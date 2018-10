Stiri pe aceeasi tema

- Adversarele CSM Bucuresti din grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, Vipers Kristiansand si SG BBM Bietigheim, au jucat, sambata, si au remizat, scor 27-27 (14-15). CSM a invins in ziua precedenta pe FTC Budapesta, cu 36-31 (18-13), scrie news.ro.Dupa prima runda, grupa D este condusa…

- LIGA CAMPIONILOR. Primul gol al noului format al fostei competitii Cupa Campionilor Europeni a fost marcat de Daniel Amokachi in victoria cu 1-0, repurtata de FC Bruges impotriva formatiei TSKA Moskva, la 25 noiembrie 1992. Tot miercuri, croatul Ivan Rakitici a marcat golul cu numarul 600…

- CSM Bucuresti joaca vineri, de la ora 18:30, in compania echipei FTC Rail Cargo Budapesta, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor, primul din noul sezon. Campioana Romaniei are la dispozitie 17 handbaliste pentru acest joc. Sabina Jacobsen, afalta in perioada de recuperare dupa o...

- Formatia Manchester City a obtinut prima victorie in actuala editie a Ligii Campionilor, cu scorul de 2-1 (1-1), marti, in deplasare, cu Hoffenheim, in etapa a II-a a Grupei F informeaza news.ro.Belfodil a marcat pentru gazde, in minutul 1, Aguero '8 si David Silva '87 au intors scorul pentru…

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).

- Dinamo Bucuresti a pierdut cu 31-28 partida cu Ademar Leon, in cadrul Grupei D a Ligii Campionilor - etapa a 2-a. Campioana Romaniei ramane cu 2 puncte in clasament, dupa succesul cu Elverum din prima runda (26-24). In urmatorul meci, Dinamo va infrunta Thun (Elvetia), miercuri, de la...

- Campioana Romaniei infrunta sambata, de la 20:30, in direct la TV Digi, TV Telekom, vicecampioana Spaniei in deplasare, și spera intr-un rezultat bun. Ademar e una dintre favoritele grupei. Intr-un campionat dominat autoritar de Barcelona, care nu are practic cu cine sa-și masoare forțele, Ademar Leon…

- Dinamo Bucuresti joaca pentru al treilea an consecutiv in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, iar obiectivul indraznet este sa ocupe unul din primele doua locuri in Grupa D, care sa-i permita sa avanseze in faza urmatoare. Campioana Romaniei debuteaza miercuri, de la...