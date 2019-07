Stiri pe aceeasi tema

- Supercupa Romaniei, programata, sambata, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, intre CFR Cluj, campioana Ligii I, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrata de o brigada condusa de Sebastian Coltescu, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Centralul…

- La Casa Fotbalului s-a tras tintarul pentru noul sezon al Ligii 1. Dinamo – Viitorul e derby-ul primei etape. Conform unei conditii stabilite inainte de tragere CFR Cluj nu se va putea intalni cu celelalte reprezentante din cupele europene (FCSB, Viitorul si Craiova) in primele 7 etape. Prima runda…

- Dupa ce s-a stabilit țintarul Ligii 1 (DETALII AICI), a fost publicat și programul primelor doua etape din sezonul 2019-2020. Noul sezon va fi deschis in Ilfov, cu meciul dintre FC Voluntari și Sepsi Sfantu Gheorghe, urmand ca prima runda sa se incheie cu derby-ul dintre Viitorul și Dinamo. Nou-promovatele…

- FC Viitorul va evolua in prima etapa a Ligii I, pe teren propriu, cu Dinamo, s-a stabilit, vineri, la sediul LPF, la tragerea la sorti a meciurilor din sezonul 2019/2020. Prima etapa va avea loc la 13-14 iulie. In urmatoarele doua etape, Dinamo va evolua cu CSU Craiova, acasa, si cu CFR Cluj in deplasare.…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a treia dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat vineri, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia si Malta din luna iunie, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2020, transmite News.ro.Au primit convocarile de principiu 30 jucatori,…

- Portughezul Nuno Claro (42 de ani) a fost prezent la partida dintre CFR Cluj și Viitorul, scor 3-1. Triplul campion al Romaniei crede ca nivelul campionatului a scazut fața de perioada in care el evolua aici. Nuno Claro a evoluat la CFR Cluj intre 2006 și 2013. A obținut trei titluri, trei Cupe și…

- FCSB a câștigat, scor 2-0, partida disputata pe Arena Naționala, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1, împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe și s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR Cluj.Dupa o prima repriza în care Sepsi a avut un gol anulat (Tandia…