Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in derby-ul etapei a doua a Ligii I de fotbal. Intr-un meci intrerupt circa 15 minute (din min. 25) din cauza faptului ca antrenorului echipei Dinamo, Eugen Neagoe, i s-a…

- Team managerul echipei de fotbal Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, duminica seara, pentru postul Digi Sport, ca antrenorul Eugen Neagoe, care a suferit o sincopa in timpul partidei cu Universitatea Craiova, este la spital si se simte mai bine. "Am inteles ca se simte bine. Dupa terminarea meciului…

- Eugen Neagoe a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce ar fi suferit un stop cardiac in timpul meciului Dinamo – Universitatea Craiova. Ionel Danciulescu a dezvaluit ce a spus antrenorul inainte de a se prabuși.

- Antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe (51 de ani), a lesinat în prima repriza a meciului Dinamo - Craiova, din a doua etapa a Ligii 1, scrie Mediafax.Primul diagnostic pus de medici ar fi tulburare de ritm cardiac. A primit îngrijiri medicale la banca tehnica și a fost transportat…

- Antrenorul lui Dinamo, Eugen Neagoe, a avut nevoie duminica seara de interventia medicilor in timpul meciului contra Universitații Craiova, dupa ce a suferit, cel mai probabil, un infarct. Tehnicianul a leșinat pe banca de rezerve și o mașina de ambulanța s-a deplasat in fata bancii echipei. Antrenorul…

- Dinamo și Craiova se infrunta acum in Liga 1. In minutul 25, Eugen Neagoe (51 de ani) a leșinat pe banca de rezerve și a fost transporat de urgența la spital. Meciul a fost intrerupt timp de 15 minute. Dinamo - CS Universitatea Craiova e liveTEXT AICI de la ora 21:00 Jucatorii aflați pe banca lui Dinamo…

- Dinamo și CS Universitatea Craiova se infrunta de la ora 21:00 in etapa secunda a noului sezon de Liga 1. Eugen Neagoe a explicat schimbarile facute in primul „11". Dinamo - CS Universitatea Craiova e liveTEXT AICI de la ora 21:00 „Cred ca este normal sa fac schimbari. Am facut o repriza secunda foarte…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu a regretat niciun moment venirea la echipa bucuresteana, chiar daca ii este greu sa antreneze dupa esecul cu 0-5 din prima etapa a Ligii I, cu FC Viitorul Constanta. Tehnicianul spera…