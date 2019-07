Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida contra Craiovei de duminica seara. Dinamo - Craiova se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Viitorul primește vizita lui Dinamo in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Gica Hagi a prefațat infruntarea cu formația lui Eugen Neagoe. Viitorul - Dinamo e luni, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- Partida dintre CFR Cluj și CSU Craiova, unde ardelenii pot obține titlul de campioana, va fi analizata inainte, la pauza și la sfarșit la GSP LIVE. La orele 20:30, 21:45 și 22:45 vor fi edițiile speciale ale GSP LIVE. CFR Cluj - CSU Craiova se joaca de la ora 21:00. Partida poate fi urmarita pe GSP.ro…

- CFR Cluj - CSU Craiova // Suporterii din „Peluza Visinie", galeria celor de la CFR Cluj, s-au pregatit in mod special toata saptamana pentru partida din aceasta seara, cu CSU Craiova. CFR Cluj - CSU Craiova se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport…

- Ionel Danciulescu, team managerul lui Dinamo, nu e surprins de faptul ca jucatorii lui Gaz Metan amenința ca vor boicota meciul din weekend cu formația roș-alba din cauza salariilor neplatite. (Detalii AICI!) Dinamo - Gaz Metan Mediaș e programat vineri, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a…

- Brigada din Romania care-l are drept „locomotiva” pe aradeanul Ovidiu Hategan a primit o noua delegare importanta. UEFA a decis sa delege arbitri romani la mansa retur a semifinalei Europa League Chelsea Londra – Eintracht Frankfurt, programata joi, de la ora 22:00, pe „Stamford Bridge”.…

- Sorin Carțu, 63 de ani, președintele celor de la CSU Craiova, suna mobilizarea inaintea derby-ului pe care oltenii il au duminica pe teren propriu cu FCSB. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. „O victorie…

- Viitorul și CSU Craiova se infrunta joi in returul semifinalei Cupei Romaniei. Partida e programata la 19:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 1 și Look Sport. Viitorul s-a impus in tur cu 2-1. Astra s-a calificat deja in finala, dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1…