Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cîrstea și Andreea Mitu și-au aflat, sâmbata, adversarele din finala probei de dublu a turneului International de la Lugano (Elveția). Perechea româna se va duela cu echipa Veronika Kudermetova (Rusia)/Galina Voskoboeva (Kazakhstan), cap de serie numarul 1.Kudermetova (21…

- Manchester City s-a calificat in finala Cupei Angliei. "Citadinii" s-au impus in semifinale in fața lui Brighton Hove Albion cu scorul de 1-0.Singurul gol al partidei disputate pe stadionul Wembley din Londra a fost inscris in minutul 4 de brazilianul Gabriel Jesus.

- Qiang Wang a trecut in optimile de finala de compatrioata sa Yafan Wang (50 WTA) cu 7-5, 6-4, dupa o ora si 45 de minute de joc. Simona Halep a castigat Fed Cup Heart Award Simona Halep si Qiang Wang s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, anul trecut la Indian Wells, cand…

- La cateva zile de la victoria impotriva formatiei Magura Cisnadie (28 – 22), Handbal Club Zalau va sustine un nou meci pe teren propriu. Handbalistele conduse de Gheorghe Tadici vor primi vizita echipei Gloria Buzau, intr-un joc din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei. “Nu va fi un joc deloc…

- In cadrul etapei a XIV-a din Divizia A la Handbal Masculin, CS Minaur Baia Mare II va intalni, astazi, echipa HC Sibiu. Partida va avea loc la ora 15.00 si se va juca in Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare. Inainte de duel, CS Minaur Baia Mare II ocupa locul IV in clasament, iar HC Sibiu se…

- În finala de la Doha contra Elisei Mertens, Simona Halep a reușit o serie incredibila de 18 puncte consecutive. De la 3-3 în primul set, românca a facut o adevarata demonstrație de tenis: a câștigat 12 puncte consecutive și nu i-a mai lasat nicio șansa belgiencei. Seria a continuat…

- Simona Halep joaca prima mare finala a sezonului impotriva Elisei Mertens, la Doha. Simona Halep si Elise Mertens au mai fost adversare de doua ori, in 2018, la Roland Garros si la Madrid. In ambele meciuri s-a impus Halep.Partida va fi transmisa in format LIVETEXT de STIRIPESURSE.RO:…

- Dunarea Calarași o infrunta in aceasta dupa-amiaza pe Concordia Chiajna, de la ora 12:00, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. live de la 12:00 » Dunarea Calarași - Concordia…