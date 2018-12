Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va intalni formatia portugheza Sporting CP in dubla mansa a barajului pentru calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Dinamo a incheiat grupa D a Ligii Campionilor pe prima pozitie, cu 14 puncte, iar…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins joi, la Gumligen, formatia Wacker Thun, scor 33-29 (14-13), in ultimul meci din grupa D a Ligii Campionilor si s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in barajul pentru optimile de finala ale competitiei.

- Dinamo Bucuresti s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, joi seara, la Gumlingen, dupa ce a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 33-29 (14-13), in ultimul sau meci din Grupa D. Dinamo a reusit o performanta istorica prin calificarea in play-off, castigand grupa…

- Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei la handbal masculin, a caștigat, scor 33-29, in fața echipei Wacker Thun. "Dulaii" au fost ajutați și de finlandezii de la Rihiimaen Cock, care au caștigat impotriva Wislei Plock, și au caștigat Grupa D, calificandu-se astfel in play-off-ul pentru optimile Ligii…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo, a invins acasa pe cei de la Riihimaen Cocks, scor 24-22, in grupa D a Ligii Campionilor. Ros-albii au adunat 12 puncte in clasament si au egalat liderul Wisla Plock. In ultimul meci, Dinamo are nevoie de o victorie la Thun.

- Dinamo Bucuresti a invins echipa finlandeza Riihimaen Cocks cu scorul de 24-22 (13-12), miercuri seara, in Soseaua Stefan cel Mare, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a reusit o victorie importanta in lupta sa pentru calificarea in play-off, in penultimul…

- Dinamo Bucuresti a invins echipa spaniola Abanca Ademar Leon cu scorul de 35-30 (18-15), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a facut un joc excelent si a obtinut o victorie foarte pretioasa in perspectiva calificarii in play-off-ul…

- Dinamo a trecut de Wisla Plock, scor 24-21. "Cainii" au o serie incredibila, a patra victorie din cinci meciuri in grupa D a Ligii Campionilor și sunt liderii grupei! Dinamo București e in fața celui mai bun sezon al sau in grupele Ligii Campionilor! Campioana Romaniei a obținut aseara, pe teren propriu,…