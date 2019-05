Stiri pe aceeasi tema

- Turneul final al Cupei Romaniei 2019 la volei masculin se va desfasura in Alexandria, judetul Teleorman, in perioada 11-12 Mai. La competitie participa echipele: Dinamo Bucuresti, Volei Municipal Zalau, Stiinta Explorari Baia Mare si Arcada Galati. Semifinalele competitiei se vor desfasura sambata,…

- Sezonul voleibalistic intern 2018/2019 se va incheia la finalul acestei saptamani cu meciurile din turneul final al Cupei Romaniei, adica trei meciuri, respectiv semnifinalele și finala. Turneul final se va desfașura in Alexandria (județul Teleorman), in perioada 11-12 mai. La competiție participa echipele:…

- Marți a avut loc la sediul FRH tragerea la sorți a meciurilor din Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminin. CSM Bucuresti, deținatoarea trofeului, se va duela cu HC Zalau, iar Magura Cisnadie o va întâlni pe SCM Râmnicu Vâlcea.Meciurile din cadrul Turneului…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, se va duela cu finalista Cupei CEV, Volei Alba Blaj, in semifinalele Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti de vineri. In cealalta disputa se vor duela CSM Targoviste si CSM Lugoj. Turneul Final Four al Cupei Romaniei va avea loc la Alexandria,…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, se va duela cu finalista Cupei CEV, Volei Alba Blaj, in semifinalele Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti de vineri. In cealalta disputa se vor duela CSM Targoviste si CSM Lugoj, relateaza News.ro.Citește și: Drama pentru Mirel Radoi:…

- Astazi, 27 martie, este programata o etapa intermediara in faza a II-a a Diviziei A1 de volei masculin. In turneul pentru locurile 7-10, Stiinta Explorari va juca, de la ora 18.00, in deplasare cu Unirea Dej. Partida va fi arbitrata de Marius Lazar si Ionut Buciu, in timp ce Vasile Dusa (toti din Zalau)…

- Miercuri s-au disputat partidele tur din faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, iar echipele castigatoare au fost SCM Timisoara, U BT Cluj, CSU Sibiu si CSM Oradea. Returul va avea loc in 19-20 martie, pentru cate un loc la Turneul Final Four al competitiei, ptrivit news.roRezultatele…

- Sambata, 16 februarie, se joaca meciurile etapei a 16-a a Diviziei A1 de volei masculin, in cadrul careia Stiinta Explorari va intalni pe teren propriu formatia CSM Bucuresti. Partida este programata la ora 18.00 si va fi arbitrata de Marius Lazar (Zalau) si Cristian Santa (Cluj-Napoca). Observator…