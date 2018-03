Stiri pe aceeasi tema

- Trupa pregatita de Flavius Sabau intalneste cea mai in forma echipa a momentului din „C-4”, CSM Lugoj, grupare care s-a apropiat la cinci lungimi de liderul din Sirineasa si inca spera la promovarea in Liga 2. Aflata in partea inferioara a ierarhiei, Vasinc et company sunt constienti ca orice…

- HC Vaslui va fi printre cele mai putin afectate echipe PROPUNERE… Membrii Consiliului de Administratie a Federatiei Romane de Handbal iau in calcul inasprirea conditiilor de acceptare jucatorilor straini in handbalul romanesc. Prin aceasta mutare, sefii handbalului romanesc urmaresc folosirea mai mult…

- Potaissa Turda a invins Fyllingen Bergen cu 29-24 in prima mnasa a sferturilor de finala din cadrul Cupei Challenge la handbal masculin. Portarul Ionut Irimus a facut o noua partida fantastica. Ardelenii au trait periculos vreme de 50 de minute, perioada in care in putine momente au reusit…

- Silviu Lung junior a fost eliminat in meciul Konyaspor – Kayserispor 2-0. Cristian Sapunaru, intre buturi. Pentru Konyaspor, trupa pregatita de Sergen Yalcin, au punctat Samuel Eto’o (4), Adis Jahovic (90). La Konyaspor, ex-stelistul Wilfred Moke a jucat tot meciul. Ambele formații au terminat in 10…

- Divizia A1 la volei feminin, play-off, etapa a 3-a. Liderul CSM București a invins la Știința Bacau. CSM Tagoviște și Volei Alba Blaj, victorii scontate. Programul etapei a 21-a din Divizia A1 la volei feminin, a 3-a din faza a doua a campionatului Turneul locurilor 1-6 Miercuri, 14 martie 2018 ora…

- Figurine 3D de ciocolata imbunatatita cu bacterii, create la USAMV Cluj Ciocolata ar putea deveni un "vehicul" in aportul de bacterii probiotice necesar in alimentatia copiilor, aceasta combinatie fiind studiata de o echipa de tineri cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina…

- FSCB - Viitorul se joaca duminica, ora 20.45, meciul fiind transmis de Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si e in format live text pe www.prosport.ro. Echipele probabile: FCSB: Balgradean - R. Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Fl.…

- Profitand de faptul ca au stat in etapa de ieri in Liga Naționala, runda in care trebuiau sa joace cu HC Odorhei, echipa retrasa din campionat la inceputul anului, handbaliștii echipei Universitații Suceava au oferit flori doamnelor și domnișoarelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. ...

- Dupa ce la inceputul anului, echipa HC Odorhei s-a retras din Liga Nationala, din lipsa finantarii, veștile proaste se pare ca nu s-au oprit aici in handbalul romanesc masculin. Miercuri, oficialii clubului Politehnica Iași au anuntat Federatia Romana de Handbal ca echipa nu mai face deplasarea ...

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 22 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSM Fagaras. Partida va incepe la ora 17.30 si va fi transmisa in direct de Digi Sport si Telekom Sport. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul sase, cu 40 de…

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea. Vicecampioana la masculin a pierdut cu 28-24 pe terenul echipei Potaissa Turda, intr-un…

- Porto a invins-o pe Sporting, in derby-ul etapei a 25-a din Portugalia. ”Dragonii” s-au distanțat in clasament. Meciul de vineri seara, de pe ”Estadio do Dragao” a fost decis de reușitele semnate de Ivan Marcano (24) și Yacine Brahimi (49), respectiv Rafael Leao (45). AICI , video cu golurile. Trupa…

- In fiecare sambata, aflam cele mai recente tratamente si terapii sau metode profilactice Informatii si sfaturi medicale la obiect. Un decor nou si modern. Rubrici noi si reportaje care promoveaza sportul si miscarea fizica. Din 3 martie, in fiecare sambata, la TVR 1 si TVR+, Sonia Argint Ionescu ne…

- Adunarea Genarala a LPF a aprobat azi delegarea arbitrilor straini la meciurile din Liga 1, dupa ce propunerea a fost supusa votului. Conditia ca o brigada din strainatate sa conduca un meci din play-off/play-out este ca ambele adversare ale unui meci sa se puna de acord asupra acestui aspect.…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta joaca, astazi, de la ora 18, in sala „George Baritiu” din Turda, impotriva Potaissei, intr-o partida contand pentru etapa a XXl-a a Ligii Nationale. Dobrogenii se afla pe locul 5 in clasament, cu 37 de puncte, la cinci puncte in spatele Potaissei…

- Trupa din Tiraspol, DoReDos, va reprezenta Moldova la Eurovision 2018. Caștigul trupei la selecția naționala Eurovision a starnit constroverse pe rețelele de socializare, nu in ultimul rand pentru ca au arborat drapelul regiunii transnistrene, așa cum au facut-o și atunci cand au caștigat concursul…

- Pentru milioane de oameni din intreaga lume, dimineata incepe intotdeauan cu o cafea delicioasa, pe care o savuram alaturi de familie sau de prieteni. Alaturi de clasica apa si de mult indragitul ceai, cafeaua este si ea una dintre cele mai populare bauturi din intreaga lume. Chiar daca cafeaua este…

- Dinamo si CSM Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 17:30, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Partida este extrem de importanta pentru ambele combatante in economia clasamentului la sfarsitul sezonului regulat. Dupa doua sezoane in care a fost in fata,…

- Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen, in sferturile Cupei Challenge, conform tragerii la sorți care a avut loc in urma cu puține momente. Turdenii au ajuns in aceasta faza a competiției dupa ce a eliminat KH Trepca (Kosovo) și HC Vise (Belgia). Read More...

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, conform tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Turdenii vor juca primul meci pe teren propriu, pe 24 sau 25 martie, mansa secunda fiind programata in Norvegia, o saptamana…

- AHC Potaissa Turda a fost invinsa in deplasare de echipa belgiana HC Vise, cu 29-24 (13-13), duminica, in returul optimilor de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, dar s-a calificat in sferturi. Potaissa castigase categoric in prima mansa, cu 44-24, si nu avea emotii in privinta accederii…

- Gruparea de Liga a III-a Bucovina Radauți va disputa, astazi, cel de-al doilea meci de pregatire din intersezon. Trupa antrenata de Daniel Balan și Dorin Goian se va confrunta, de la ora 12.00, cu colega de serie Sanatatea Darabani, partida urmand sa aiba loc pe stadionul din Milișauți. Radauțenii ...

- La doar patru zile de la victoria cu Politehnica Iasi, echipa de handbal seniori a Universitații Suceava va evolua din nou in Liga Naționala, de aceasta data in fața propriilor suporteri, in compania campioanei en-titre a Romaniei, Dinamo. Partida din etapa cu numarul 19 este programata joi, 15 ...

- Ieri, in cadrul intalnirii cu presa constanteana, prof. Gabriela Bucovala, inspector scolar general, a prezentat situatia dramatica in care se afla reteaua scolara constanteana si, implicit, si planul de scolarizare pentru anul 2018 2019, din cauza nerespectarii, de catre fostul "generalldquo; Petrica…

- INTERLOCUTOR // Un nou turneu concept, follow-up la the Interplanetary Endeavour, care de data asta promoveaza un nou single și marcheaza inceputuri sonice pentru The Kryptonite Sparks. Come on out & dance! Exploratori sonici, The Kryptonite Sparks sunt un power-trio incandescent, o combinație eclectica…

- Dupa un „ianuarie negru” din punct de vedere al rezultatelor, cinci jocuri pierdute din tot atatea disputate in Liga Nationala de baschet feminin, CSU Alba Iulia a coborat pe penultima pozitie a ierarhiei primei scene, dupa ce la un moment dat se plasa in apropierea podiumului. Esecurile cu contracandidatele…

- CSA Steaua Bucuresti a realizat in urma cu cateva zile doua transferuri foarte importante in tentativa de a se lupta cu sanse la un loc pe podium in Liga Nationala. Astfel, dupa ce HC Odorhei s-a retras din campionat, clubul din Ghencea s-a inteles cu Andrei Mihalcea si Huba Talas. Viorel Mazilu,…

- CSU Suceava a facut un meci bun in compania ocupantei locului II in Liga Nationala de handbal masculin, Poli Timisoara. Desi partida nu ajuta cu mai nimic cele doua grupari, dat fiind faptul ca sucevenii vor juca in play-out, iar banatenii in play-off, jocul a fost aprig disputat si echilibrat. Elevii…

- Dupa o infrangere greu digerabila, in deplasarea de la Focșani, echipa lui Raul Fotonea intalnește sambata in Sala Sporturilor „Lascar Pana” pe AHC Potaissa Turda. Pana acum, in acest sezon, scorul ne este favorabil in intalnirile directe, daca luam in calcul și victoria din amicalul de la Trofeul Minaur.…

- Dupa retragerea echipei HC Odorhei din Liga Nationala, un alt club se pregateste sa traga obloanele, din cauza problemelor financiare. Ultima clasata, CSM Politehnica Iasi, a inceput sa rezilieze contractele celor mai importanti jucatori si este o chestiune de zile pana va face anuntul catre Federatia…

- HC Odorheiu Secuiesc s-a retras din campionat. Liga Naționala de handbal masculin a ramas cu 13 echipe. Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal. ”Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National…

- Programul sferturilor de finala ale ”Cupei Vrancei Stan Gheorghiu”, stabilit pentru duminica viitoare, a fost modificat! La cererea expresa a managerului formației Green Garden, Vasile Roșu –Prosop, venit special din Anglia sa vada la lucru formația pe care o susține, și care va pleca…

- CSM Targoviste a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, joi seara, prin victoria reusita in deplasare in fata formatiei elene Olympiakos SFP Pireu, cu scorul de 3-2 (25-18, 27-25, 16-25, 26-25, 15-13), in turul optimilor de finala ale competitiei.

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu lansarea piesei “Reggaeton Lento” impreuna cu fetele de la Little Mix.

- Verestoy Attila, patronul echipei de handbal HC Odorhei, a decedat azi, la varsta de 63 de ani, din cauza unor probleme medicale severe. Senatorul UDMR era internat de cateva zile intr-un spital din Capitala. Verestoy Attila era unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. El a sustinut in ultimul…

- Un antrenament cu public pentru reprezentanții handbalului masculin reșițean, reuniți sub sigla CSM Școlar: de la minihandbal, juniori IV, III, II, I, precum și de la echipa de Divizia A, in care au fost cooptați și cațiva juniori. „A fost o sambata dedicata handbalului in Sala Polivalenta…

- Bine v-am regasit la “TOCATORUL DE STIRI” de la TV News Buzau! In aceasta editie nu am putut scapa de umbra “Caderii in sus” a Guvernului Tudose (Cu Despescovici cu tot!) si efectele ei la Buzau. Incercam sa deszapezim unele minti diluate tintestean si punem in ordine adevarul din presa de la Curbura…

- Liga Nationala de handbal masculin CRIZA… Mai sunt aproape doua saptamani pana la reluarea campionatului, iar lucrurile sunt neclare pe piata transferurilor. Si asta pentru ca putine echipe din Liga Nationala au anuntat oficial ce achizitii au efectuat pentru retur. Potaissa Turda sta cel mai bine la…

- CSU Alba Iulia a pierdut al treilea meci consecutiv din 2018 in Liga Naționala, fiind invinsa in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918”, de Universitatea Cluj, scor 58-60 (18-13, 14-12, 19-16, 7-19), un meci cu implicatii enorme intre contracandidate la calificarea in play-off-ul Ligii Nationale de…

- FC Botosani, echipa din Liga I unde se afla cea mai importanta colonie de suceveni, se afla in aceste zile intr-un stagiu de pregatire in Antalya. Trupa pregatita de Costel Enache, care-i are in componenta pe fundasul Florin Plamada si pe mijlocasii Mihai Roman, Catalin Golofca si Tiberiu Serediuc,…

- Meci foarte important pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care intalneste miecuri, de la ora 18.00, in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918” (intrarea libera), pe Universitatea Cluj, vicecampioana editiei precedente. Formatia condusa de Manuel Rodriguez a inregistrat doua esecuri la rand in Liga…

- Potaissa Turda a dat lovitura pe piata transferurilor in aceasta pauza competitionala. Formatia ardeleana a transferat doi jucatori care au activat la echipa nationala inclusiv in mandatul lui Xavier Pascual, pe Ionut Irimus si Iulian Stamate. Ionut Irimus (30 ani) si-a rezilitat contractul…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Turneul final se disputa la Zagreb (Arena Zagreb, 15.200 de spectatori), Split (Spaladium Arena, 10.931), Varazdin (Varazdin Arena, 5.200) și Porec (Zatika, 3,500).…

- Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul in 2018. Al Wahda a caștigat derby-ul cu Al Jazira, scor 4-2, luni seara, in deplasare, și s-a apropiat la doua puncte de primele doua clasate, Al Wasl și Al Ain. Trupa lui Reghe a deschis scorul in finalul primei reprize, prin argentinianul Tagliabue (44),…

- Liga Nationala DESPARTIRE… Echipa vasluiana de handbal s-a reunit vineri, fara Radu Gusatu, jucator imprumutat in aceasta vara de la Craiova. Pivotul nu a convins in prima parte a campionatului, iar conducerea clubului vasluian a decis ca el sa se intoarca la gruparea din esalonul secund. HC Vaslui…

- Campioana a castigat de o maniera scandaloasa la Pitesti. Argesenii au pierdut cu scorul de 82 – 81 meciul jucat cu cei de la Universitatea Mobitelco Cluj, formatia campioana reusind sa se impuna dupa un meci presarat cu multe erori de arbitraj, unele dintre ele venite in momentele cheie ale meciului.…

- Chelsea Londra continua sa lupte pentru podiumul din Premier League. Trupa lui Antonio Conte s-a impus sambata, pe tetern propriu, cu 5-0, in fața formației Stolke City, duelul contand pentru runda a 21-a din campionatul Angliei. Golurile de pe „Stamford ...