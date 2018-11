Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a obtinut un rezultat de exceptie in Liga Campionilor, a reusit sa invinga favorita grupei Wisla Plock, cu 24-21. In urma acestui rezultat, reprezentanta Romaniei a preluat conducerea grupei D.Dinamo Bucuresti - Wisla Plock 24-21 (13-10) Missaoui, Grigoras – portari;…

- CSM Bucuresti – SCM Rm. Valcea, meci programat marti, de la ora 17:00 (in direct pe TVR), in cadrul etapei a 5-a a Ligii Nationale, a devenit extrem de interesant, dupa ce echipa lui Florentin Pera a furnizat prima mare surpriza a sezonului, prin victoria directa in Supercupa...

- Dinamo a reușit a treia victorie in Liga Campionilor la handbal masculin. Succes dramatic in Finlanda. Campioana Romaniei la handbal masculin a reușit un succes mare la Helsinki, in fața ambițioasei echipe Riihimaen Cocks, aflata la prima ei participare in grupele Ligii Campionilor. Dinamo s-a impus…

- Dinamo egaleaza astfel liderul Wisla Plock, cu 6 puncte, dar polonezii au un meci mai putin disputat. Pentru Dinamo au marcat Bannour 6 goluri, Mousavi 5, Alouini 5, Komogorov 4, Zulfici 3, Szasz 3, Negru 2, Descat 1, Savenco 1, Gavriloaia 1, Kuduz 1, iar de la gazde s-a remarcat Ronnberg…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, in deplasare, formatia finlandeza Riihimaen Cocks, cu scorul de 32-31 (15-17), in cea de-a patra partida din Grupa D a Ligii Campionilor. Dinamo egaleaza astfel liderul Wisla Plock, cu 6 puncte, polonezii avand insa un meci…

- CSM Bucuresti si-a continuat parcursul perfect in Liga Nationala de handbal masculin, prin victoria cu 30-22 (14-8) in fata formatiei CSM Bacau, pe teren propriu, sambata, in etapa a 4-a. Onyejekwe a reusit 6 goluri pentru ''tigri'', Sajad Esteki a contribuit cu 5, iar Bera si Rotaru…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins pe teren propriu, formatia norvegiana Elverum, cu scorul de 26-24 (12-11), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor. Pentru Dinamo au marcat Bannour 5, Komogorov 4, Kuduz 4, Sandru 3, Descat 2, Savenco 2, Zulfic 2, Gavriloaia…