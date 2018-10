Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo a fost invinsa, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat un gol si a reusit o pasa decisiva, iar la gazde Danijel Subotici a inscris la debut informeaza news.roSubotici…

- Dinamo și Viitorul inchid etapa cu numarul 4 din Liga 1, astazi, de la 21:00. Partida e in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1, Look TV și liveTEXT cu foto pe GSP.ro. live de la 21:00 » Dinamo - Viitorul Urmarește AICI partida in format liveTEXT Echipele probabile Dinamo: Penedo - Corbu,…

- Pentru Gaz Metan au marcat Olaru '7, Popescu '56 (autogol) si Fortes '58, iar pentru Dinamo au inscris Salomao '32 si Moldoveanu '47, potrivit News.ro4. 1-0: Olaru a marcat cu un sut din interiorul careului, din centrarea lui Busu 1-1: Salomao a restabilit egalitatea dupa ce a marcat…

- GAZ METAN - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: "Gaz Metan este o echipa puternica, Mihai Teja este acolo si il cunosc foarte bine. Suntem pregatiti pentru a-i infrunta pe cei de la Medias si speram ca greselile din derby sa le fi rezolvat. Au fost lucruri mai putin bune facute impotriva Stelei,…

- FCSB (STEAUA) - DINAMO LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT, TELEKOMSPORT LOOK TV. Noul sezon aduce marele derby FCSB - Dinamo inca din etapa a doua din Liga 1. Marile rivale vor sta fața in fața pe cel mai mare stadion al țarii, Arena Naționala, de la ora 21:00, IN DIRECT pe RomaniaTV.net.…

- Dinamo și FC Voluntari se infrunta in prima etapa in Liga 1, de la ora 21:00. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 21:00 » Dinamo - FC Voluntari Urmarește AICI partida liveTEXT echipele probabile Dinamo: Penedo -…

- Dinamo – Jagiellonia 1-4. ”Cainii” lui Bratu au fost calcați in picioare de ”leși”. Dinamo a susținut un nou amical in cantonamentul din Polonia, impotriva celor de Jagiellonia. A fost o infrangere dura, 1-4, prima din aceasta perioada de pregatire. Anterior, Dinamo a caștigat cu Olimpia Elblag (4-0)…