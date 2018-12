Dinamo a ajuns ținta ironiilor: ”E o clonă!”. Și antrenorul Mircea Rednic a fost luat în colimator Dinamo a remizat, scor 1-1, la Targu Mureș, cu Hermannstadt și este tot mai departe de obiectivul fixat de conducere: calificarea in play-off-ul din Liga 1. Cu toate acestea, antrenorul „cainilor”, Mircea Rednic, a dat-o pe gluma, declarand, dupa jocul de la Targu Mureș: „Suntem in grafic! Ne-am fi dorit trei puncte, dar asta e!”. In acest moment, Dinamo se lupta mai mult pentru supraviețuire, decat pentru un loc in play-off. Dupa 19 etape, „cainii” au 19 puncte, cu opt mai puțin decat echipa de pe locul 6, ultimul de play-off. In plus, pe roș-albi ii așteapta meciuri grele cu Craiova (acasa)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

