Dinamica din piata muncii, fata in fata cu legislatia. Catalin Micu, managing associate ZRP, la Inspiratie in Business

Stiri pe aceeasi tema

- Piata muncii este extrem de dinamica. Nu doar angajatii si angajatorii trebuie sa se adapteze noilor cerinte, insa si legislatia trebuie sa tina pasul cu tendintele. In Romania, legislatia muncii a inceput usor-usor sa se adapteze si sa imprumute modele de bune practici din legislatia din Occident.…

- Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul STAR UBB, a finalizat, zilele trecute, un studiu pentru o multinationala avand ca tema asteptarile profesionistilor din IT si ale generatiei Millennials, in conditiile competitiei acerbe pentru resurse umane din industria tehnologiei. „NTT Data vrea sa se…

- Dat fiind intregul proces de globalizare tehnologica, tot mai multe companii software isi indreapta atentia spre dezvoltarea de produse online in-house, diferentiindu-se astfel de competitori. In acest context, tot mai multi oameni de online doresc sa contribuie la aceasta diferentiere, doresc…

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. In anul 2017, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost incadrati in munca 418 tineri…

- Mediul de afaceri isi doreste stabilitate si acorda o incredere majora Romaniei. Un exemplu este DHL, cel mai important jucator al pietei de curierat express international, care continua sa vada in Romania o destinatie-cheie in strategia sa, mai ales odata cu dezmortirea segmentului de comert online.…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- Valentin Strugaru este un antreprenor care a reusit sa schimbe notiunea de clatita pentru publicul roman. In 2016, a deschis primul restaurant de clatite din Bucuresti, Maison des Crepres, un concept de business destul de curajos pentru piata din Romania. Cum i-a venit ideea, ce inseamna sa implementezi…

- Compania Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a inregistrat o crestere a vanzarilor pe piata externa de circa 36% in perioada 2014 - 2017, a anuntat compania. Dinamica bună se datorează strategiei de extindere internaţională, care a vizat implementarea de noi politici…

- Legea pensiilor este finalizata, iar autoritatile lucreaza in prezent la legislatia subsecventa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a subliniat ca se fac simulari pe trei formule de calcul pentru a opta ulterior pentru cea mai avantajoasa.

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- Doua dintre principalele obiective urmarite de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj, in cursul anului trecut, au fost legate de combaterea șomajului și angajarea pe piața muncii din județ a celor care se aflau in cautarea unui loc de munca, șomeri indemnizați sau neindemnizați. Potrivit…

- Prezenta pe piata de peste Prut din 2016, Alukonigstahl Romania, sucursala a concernului austriac cu acelasi nume, are in plan, pentru acest an, deschiderea unui showroom si a unui birou la Chisinau. Piata din Moldova a generat, anul trecut, o cifra de afaceri de 500.000 de euro, in timp ce Romania…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- Claudiu Cazacu, analistul sef al XTB Romania, se asteapta ca in urmatoarele luni cursul sa depaseasca 4,7 lei/euro, urmand ca spre finalul anului acesta sa fie in intervalul 4,75-4,8 lei/euro, in functie si de evolutiile internationale. "Este un scenariu rational spre rezervat, dar nu este cea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,a semnat, impreuna cu președintele ANOFM (Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca), Cristiana Barbu, contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizeaza integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- In ziua de astazi, brandingul castiga tot mai mult teren. Daca pana in acest moment brandul era creat de catre o companie exclusiv cu scopul de a se adresa consumatorului, respectiv de a o ajuta sa se identifice in mintea consumatorului si sa se diferentieze pe piata fata de competitie, acum brandul…

- Piața muncii buzoiana inregistreaza, la inceputul acestui an, trei premiere. Dupa ce, ani de-a randul, județul Buzau s-a aflat la cote ridicate in ceea ce privește rata șomajului in perioada de iarna, 2018 debuteaza cu o surpriza placuta. Pentru prima oara in luna de iarna, Agenția Județeana pentru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- "Fata de raportul precedent, traiectoria inflatiei a fost revizuita ascendent. Incertitudinile si riscurile provin in principal din conduita politicii fiscale si de venituri, dar si din conditiile de pe piata muncii. ​Dinamica anuala a importurilor a continut sa se plaseze peste cea a e exporturilor",…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti, scrie adevarul.ro Peste 60% din locurile de munca sunt...

- Stabilitatea pietei de asigurari este palpabila astazi, desi provocarile anului 2018 vin de pe urma turbulentelor intregistrate in 2016 si ale caror efecte au fost inregistrate in 2017. Nu putem sa uitam de falimente rasunatoare, de tarife plafonate si de proteste si actiuni de strada, intr-o perioada…

- Piata de eCommerce autohtona va evolua anul acesta pana la 3,5 miliarde de euro, de la 2,8 miliarde de euro in 2017. Anul precedent, piata eCommerce a evoluat cel mai rapid de pe intreg continentul, puncteaza Elena Gheorghe, business development manager la procesatorul de plati PayU. "Ramanem…

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, vineri, o intrevedere cu Nicolas Bruhl, subsecretar de stat in MAE elvetian, coordonatorul Directiei Europa, Asia Centrala, Consiliul Europei si OSCE, informeaza un comunicat al Ministerului…

- Peste 300 de reprezentanți ai companiilor timișene au participat la seminarul privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori, sanatatea si securitatea salariatilor. CCIAT in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca al județului Timiș au organizat un seminar unde au fost prezentate,…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Piata muncii a suferit numeroase modificari: angajatorii gasesc, cu greu, oamenii potriviti si reusesc, cu dificultate, sa atraga oameni noi. Candidatii vor sa primeasca mai multe beneficii, flexibilitate si salarii competitive, peste ce ofera piata. Asa arata ghidul „We are HR”, editia ianuarie - martie…

- Pe fondul dorintei de a deschide o afacere, multi merg pe ideea mai simplista, de franciza. Exista astfel un brand deja consolidat, un plan de afacere bine pus la punct si o definitie in cele mai mici detalii a activitatii. Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde…

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Diana Velicu este medic stomatolog si, de curand, primul roman admis in programul de rezidentiat in ortodontie si ortopedie dento faciala al UCLA, unul dintre cele mai bune programe de acest gen din lume. Va studia 3 ani, va avea acces la profesori de top, cazuri extrem de rare si va capata o experienta…

- Luni, 22 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Arges organizeaza, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, in sala ,,Arges”, incepand cu orele 11,00, o sesiune de informare și conștientizare a angajatorilor din județul Argeș privind: ・ modificarea salariului brut in contextul…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a murit Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii din Marea Britanie. In…

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni și care fie provind din sistemul de protecție a copilului, fie au cel puțin un copil in intreținere. Tinerii dezavantajați…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar şi aşa, angajatorii vor fi nevoiţi să le ofere condiţii…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- "Ultimele masuri fiscale sunt in opinia mea digerabile de catre orice companie puternica in piața. Nu sunt niște masuri de speriat. Sau cel puțin noi așa le percepem. Fiecare companie iși știe problemele interne. Nu știu ce temeri au aceste companii externe, dar pot sa spun ca din punctul nostru…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Mihai Politeanu, reprezentantul Initiativa Romania, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala. „Am…

- Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.„Am…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- "Demonizarea" multinationalelor dauneaza tarii in ansamblu, a declarat Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania, subliniind ca nimeni nu este perfect, scrie Agerpes. "S-a vorbit mult despre multinaţionale. Multinaţionalele sunt cele care aduc…

- "Demonizarea" multinationalelor dauneaza tarii in ansamblu, a declarat Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania, subliniind ca nimeni nu este perfect, scrie Agerpes. "S-a vorbit mult despre multinaţionale. Multinaţionalele sunt cele care aduc…

- El a amintit ca nimeni nu este perfect, intotdeauna pot fi gasite greseli si ca si 'in cazul lui Iisus s-a considerat ca a gresit si a fost pus pe cruce'. "S-a vorbit mult despre multinationale. Multinationalele sunt cele care aduc in Romania locuri de munca, sunt cele care aduc in Romania…