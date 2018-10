Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie care promoveaza etica in cadrul clasei politice americane a denuntat marti, in ajunul demisiei lui Nikki Haley din functia de ambasadoare a SUA la ONU, cadouri necuvenite acceptate de aceasta, potrivit France Presse. In mod cu totul neasteptat, ambitioasa femeie politica si-a…

- Dupa demisia lui Nikki Haley din poziția de ambasador al Statelor Unite la ONU, presa americana a speculat ca locul i-ar putea fi luat de fiica președintelui, Ivanka Trump. Donald Trump a comentat supozițiile potrivit carora fiica Ivanka ar putea fi viitorul ambasador la Națiunile Unite spunand ca ar…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca ia in considerare numirea Dinei Powell in functia de ambasador al Statelor Unite la Natiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand si zvonul conform caruia va oferi functia fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters.

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. ”Presedintele Trump si ambasadoarea Nikki Haley se vor intalni in Biroul Oval la 10:30 in aceasta…

- Președintele SUA Donald Trump l-a nominalizat pe romanul Adrian Zuckerman pentru postul de Ambasador al SUA la București, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Actualul avocat a emigrat in SUA pe cand avea doar 10 ani.