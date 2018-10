Stiri pe aceeasi tema

- Dina Haroun, nascuta pe 24 decembrie 1973, la Latakkia, era mama unui baietel, numit Karam, nascut in aprilie 2015. Ca actrita, ea a inceput sa cunoasca succesul in anul 2000, o data cu aparitia in serialul de mare succes Maraya, in care a jucat pana in 2011. In 2010 ea s-a casatorit cu omul de afaceri…

- Istoricul Paul Cornea a murit la varsta de 94 de ani – Reputatul istoric, critic literar și teoretician Paul Cornea s-a stins din viața duminica, la varsta de 94 de ani, a anunțat Muzeul Național al Literaturii Romane. Paul Cornea s-a nascut la 3 noiembrie 1923, in București, unde a urmat studiile liceale…

- “Carmen de la Salciua si Culita Sterp au murit intr-un accident” este știrea care i-a ingenuncheat de durere pe fanii celor doi. Artistul a oferit un interviu in urma cu cateva ore in care a rememorat momentele tensionate care au urmat dupa ce s-a raspandit acest zvon fals. El a vorbit și despre o noua…

- Liviu Damian, un tanar de 20 de ani, si-a pierdut viata, miercuri seara (5 septembrie), intr-un accident accident rutier produs la intrare in Sinaia. Tanarul a murit impreuna cu tatal sau dupa ce a scapat de sub control BMW-ul cu volan pe dreapta pe care il conducea. Tragedia a avut loc in jurul orei…

- Dorel Iacobescu este sfașiat de durere! La șase luni dupa moartea surorii lui gemene, Aimee Iacobescu, barbatul trece printr-o alta perioada grea. Suferința lui a fost dublata de decesul mamei lor, care a avut loc pe 4 august. Dorel Iacobescu este stabilit la Paris și se simte singur. Dupa moartea lui…

- Julia Baciu, o romanca de 22 de ani, a murit in Toronto, dupa un grav accident rutier produs din cauza unui tanar care circula cu viteza excesiva. Romanca era pasagera intr-un Chevrolet Cruze și a murit pe loc. Ea era o studenta eminenta la Universitatea York Glendon Campus, scrie zdi.ro. Accidentul…

- Kofi Annan, primul african care a ocupat funcția de secretar general al ONU, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a murit sambata (18 august), la varsta de 80 de ani. Vestea ca fostul secretar general al ONU a murit a fost facuta chiar pe pagina organizației: „Cu o tristețe imensa, familia Annan…

- Moarte fulgeratoare pentru un barbat din Dambovița. (Oferta speciala playstation) Omul, in varsta de 60 de ani, a murit strivit de acoperișul casei parintești, din Razvad. S-a intamplat chiar in timp ce barbatul se chinuia sa repare construcția. Grinzile șubrezite au cedat dintr-o data, așa ca victima…