Din Ucraiana pana in Siria, revenirea treptata a Rusiei in jocul diplomatic

- Reuniunea convocata de Rusia, la Soci, intre reprezentantii societatii civile si politice siriene, a evidențiat disensiunile care sunt de depasit in vederea punerii bazelor unei solutii politice, dupa ce a inceput prin certuri cu privire la steag si strigate, scrie AFP, citat de News.ro . Moscova incearca…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influentarii campaniei electorale prezidentiale, dar aceasta tentativa va esua, a anuntat luni Kremlinul, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- Ambasadorul Spaniei in Rusia, Ignacio Ibanez Rubio, a multumit, joi, Moscovei pentru pozitia adoptata in privinta crizei din Catalonia, in momentul in care autoritatile regionale au declarat in mod ilegal independenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova s-au intilnit cu moldovenii din unele regiuni ale Rusiei: Moscova și regiunea Moscovei, regiunile Tiumen, Kostroma, Lipetsk și Reazan. Reuniunea a avut loc la invitația conducatorului Autonomiei сultural-naționale…

- Statele Unite încearca sa influenteze situatia din Rusia înainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice împotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul

- Președinția italiana a OSCE l-a delegat pe cunoscutul politician Franco Frattini drept reprezentatul special al organizației inn procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Cunoscut ca un simpatizant al Rusiei, Frattini a declarat de la inceput ca fara suportul Moscovei, nu pot fi inregistrate…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.

- "Din pacate, forte politice puternice, incluzandu-l pe presedintele nostru pro-rus Igor Dodon, simpatizeaza cu retorica Moscovei. Acesta este motivul pentru care alegerile parlamentare din 2018 vor fi un moment important, oferind UE si oficialilor americani o oportunitate de a atrage atentia asupra…

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Deputatii rusi au ratificat joi un acord care prevede majorarea instalatiilor portuare militare rusesti din Tartus, in nord-vestul Siriei, care urmeaza sa devina o baza navala permanenta a Rusiei, scrie AFP.

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Tensiunile dintre Rusia si Occident vor ramane la cote ridicate si anul viitor, insa este foarte probabil ca Moscovei sa nu-i mai pese foarte mult de relatia sa cu Vestul, intrucat are interese in alte regiuni.

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Oficiul federal pentru Protectia Constitutiei si combaterea terorismului (BVT), agentia de informatii interne din Austria, a anuntat ca nu exista semne privind un posibil atac deliberat in cazul exploziei de la terminalul de gaze naturale din Baumgarten, de langa Viena, potrivit site-ului Reuters.…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Ingerința Rusiei in alegerile din SUA din 2016 a fost un act de 'razboi hibrid' din partea Moscovei, a declarat marți secretarul american de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Președintele Donald Trump "a spus clar în mai multe rânduri ca doua țari ca Rusia și…

- Intre 2 decembrie și 5 decembrie 2017, o delegație a Bisericii Ortodoxe Romane a fost la Moscova, la invitația Patriarhului Kiril al Moscovei și al Intregii Rusii. Ultima vizita in Rusia la un asemenea nivel a avut loc cu noua ani in urma, intre 8-9 decembrie 2008, cu prilejul funeraliilor patriarhului…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- "Imi pare foarte rau pentru generalul Flynn. Foarte rau. A avut o viata puternica, iar acum imi pare foarte rau", a declarat Donald Trump luni dupa-amiaza. "Hillary Clinton i-a mintit de multe ori pe agentii FBI si nu i s-a intamplat nimic. Flynn a mintit si i-au distrus viata. Este foarte…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Fostul consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, Michael Flynn, a pledat vinovat in ancheta FBI condusa de Robert Muller. Flynn colaboreaza cu anchetatorii și a oferit FBI informații despre legaturile dintre campania Trump și Rusia. Fostul consilier de securitate naționala al lui Donald…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Consiliul Europei dezbate problema ridicarii sancțiunilor anti-ruse impuse dupa agresiunea Moscovei impotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, publicatiei britanice Financial Times. Reprezentantul Consiliului Europei susține ca mandatul principal al…

- Facebook a anuntat, joi, ca va crea un program care le va spune utilizatorilor daca au intrat in contact cu informatiile propagate de agenti rusi, acuzati de ingerinte in alegerile din Statele Unite si Marea Britanie. Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea,…

- Miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov (foto) - un apropiat al lui Vladimir Putin, pe care Kremlinul s-a angajat sa-l apere - a fost inculpat de un judecator de instructie de la Nisa, miercuri, sub acuzatia de spalare de bani si frauda fiscala. Totodata, el a fost plasat sub control…

- Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea, si aprecierile oferite paginilor de Facebook si conturilor de Instagram create de Agentia de Cercetare pe Internet (IRA), o organizatie de stat cu sediul la Sankt Petesburg, care desfasoara operatiuni de dezinformare.…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Rusia de agresiuni militare si ca se amesteca in alegerile din alte tari. Sunt cele mai dure cuvinte de pana acum ale sefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus ca nu dorește un nou „razboi rece” si nici o confruntare perpetua cu Rusia.…

- Filipinezii sunt recunoscatori Rusiei pentru furnizarea de arme și camioane pentru combaterea grupurilor teroriste care opereaza in țara și intenționeaza sa continue sa coopereze cu Moscova in sfera militara, a declarat președintele filipinez, Rodrigo Duterte, in cadrul unei intalniri cu liderul rus…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Statele nordice au acuzat Rusia de incalcarea repetata a spațiului lor aerian in ultimii ani. In fața acțiunilor Moscovei, considerate din ce in ce mai amenințatoare, miniștrii apararii din mai multe țari din nordul Europei s-au reunit la Helsinki pentru a face planuri comune de contracarare.

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Saptamana trecuta, Rusia a trimis in Ucraina un alt convoi de camioane cu conținut necunoscut, ceea ce reprezinta o noua dovada a implicarii Moscovei in conflictul aflat in desfașurare in Donbas, a declarat Harry Kamian, Insarcinatul cu afaceri in cadrul OSCE din partea SUA, la ședința Consiliului Permanent…