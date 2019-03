Stiri pe aceeasi tema

- Japonia se confrunta la ora actuala cu cea mai mare epidemie de pojar din ultimul deceniu. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca eforturile globale de stopare a virusului dau greș în mare parte din cauza scepticismului fața de vaccinuri, informeaza The Guardian. Peste…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a sustinut joi, 31 ianuarie, ca doar a recomandat, nu a obligat populatia sa nu foloseasca apa de la robinet, subliniind ca nu a spus nicio clipa ca apa nu ar fi potabila. Mai mult, ieri, a cerut Apa Nova sa anunțe ca apa conține clor peste limitele legale, lucru…

- Prahova a primit, in acest sezon, de la Ministerul Sanatații, aproximativ 58.000 de doze de vaccin antigripal care sa fie distribuite, gratuit, pentru grupele la risc. Potrivit ultimei raportari, in județ mai erau disponibile cam 1.500.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca aproximativ 10.000 de fiole de vaccin antigripal vor fi redistribuite in tara la sfarsitul acestei saptamani. ‘Saptamana trecuta, de la Directiile de Sanatate Publica ne-au venit solicitari pentru a suplimenta aceste doze (de vaccin antigripal…

- Avand in vedere ca pana vineri, 18 ianuarie, in judetul Arges au fost confirmate 26 de cazuri de gripa, iar specialiștii au anunțat debutul sezonului gripal, Direcția de Sanatate Publica Argeș recomanda populației județului aplicarea cu rigurozitate a recomandarilor specialiștilor pentru evitarea imbolnavirilor…

- In condițiile in care 11 romani și-au pierdut deja viața din cauza gripei, iar circulația virusului s-a intensificat, Ministerul Sanatații ia in calcul suplimentarea stocurilor de vaccin. Scenariul de anul trecut in ceea ce privește evoluția gripei se repeta și anul acesta. Asistam la o intensificare…

