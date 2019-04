Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2019, producatorii de legume si fructe si crescatorii de animale vor putea sa isi vanda produsele in Hala Star fara nici o taxa. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, George Scripcaru, care a precizat ca in acest mod ii sprijina pe producatorii autohtoni sa isi vanda produsele,…

- Avand in vedere finalizarea procedurii de licitație și retragerea contestației pe carea a depus-o unul dintre cei 4 ofertanți, in zilele urmatoare va fi semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru Construirea Complexului Multifunctional – Sala Polivalenta…

- Primaria Brașov a demarat o campanie de igienizare și de refacerea a mobilierului urban din zona Cetațuiei, a turnurilor și a zidurilor vechii cetați. „Vrem sa prevenim pericolele pentru vizitatori, ținand cont ca o serie de elemente s-au deteriorat. Vor fi completate balustradele, refacute treptele,…

- TVR aloca 6,5 milioane de lei pentru editia 2019 a Festivalului „Cerbul de Aur”. Organizatorii vor sa faca o simulare si pentru o alta locatie: Arenele Tiriac. Perioada propusa: 22 - 26 august 2019! Televiziunea romana a solicitat miercuri oficial Primariei Brasov organizarea in parteneriat a…

- Un transformator aflat in curtea Electrica din cartierul Uzina 2 a lasat fara curent electric 25.000 de brasoveni, luni dimineata (1 aprilie 2019). Pe langa casele si apartamentele afectate, iluminatul public din cartierul Astra si functionarea semafoarelor au fost afectate. Institutiile din…

- Din, 18 martie 2019, pe strada Republicii vor incepe lucrari de modernizare a rețelei electrice, desfașurate de catre compania de electricitate. Potrivit reprezentanților Direcției Tehnice din Primaria Brașov, lucrarile se vor efectua pe tronsoane, primul fiind cel cuprins intre strazile…

- Schimbare de strategie in PSD Gorj. Ocupați cu alegerile interne, dar și cu europarlamentarele, social-democrații gorjeni amana anunțarea candidatului pentru primaria municipiului Targu Jiu. Numele viitorului candidat va fi, cel mai probabil, dezvaluit inainte de campania pentru alegerile prezidențiale,…

- Municipiul Brașov va susține și producția celui de-al cincilea episod al producției „Wild Carpathia“, realizata de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care prezinta Romania și care a avut deja audiența in 110 țari din lume. Charlie Ottley a avut vineri o discuție cu primarul George Scripcaru, in care…