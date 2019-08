Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 10 elevi cu varste cuprinse intre 9 și 17 ani, din comuna Valcele, au participat la lecții de scufundari și pe teme ce țin de protecția mediului, susținute de specialiștii Centrului de Cercetari Subacvatice al județului Covasna, in cadrul proiectului intitulat „Natura și aventura”. Realizat…

- Ajutor dat varstnicilor, la cumparaturi, la programarea la medici, la realizarea menajului; activitați dedicate copiilor, in școli, in gradinițe, dar nu numai; ajutor oferit oamenilor fara adapost sau familiilor fara condiții materiale și multe alte acțiuni au fost și vor fi derulate de catre Asociația…

- Andreea, Iulia și Radu sunt trei tineri din Slobozia. Dorința de implicare, de afirmare și de schimbare in bine a comunitații locale i-a determinat pe aceștia sa inființeze Asociația «Cell». Astazi, ei sunt cei mai tineri antreprenori ai municipiului. «Prin intermediul Asociației „Cell“ incercam sa…

- In perioada mai 2018 - iunie 2019, peste 370 de persoane cu boli grave au primit indrumare socio-medicala, informare si consiliere adaptate nevoilor si situatiilor cu care se confrunta, in cadrul proiectului "SMS pentru Viata - Fondul de Rezerva pentru Viata pentru Adulti", derulat de Asociatia M.A.M.E.…

- In aceste zile, cadrele medicale de la Spitalul „Hetenyi Geza” au efectuat peste 1200 de teste de prevenție gratuite pentru aproximativ patru sute de locuitori, sub semnul cooperarii intre cele doua județe infrațite, Covasna și Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria). Pana in prezent, cadrele medicale de la…

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna va oferi peste 280 de locuri de munca la Bursa pentru studenti care va fi organizata joi la BT Arena din Cluj, a declarat directorul institutiei, Kelemen Tibor. Acesta a precizat ca locurile de munca sunt in diverse domenii de activitate…

- „Festivalul, prin specificul lui, este un izvor nesecat de bucurii și satisfacții” Sute de preșcolari din județ au participat și in acest an la „Festivalul jocului și cantecului pentru copii”, derulat zilele acestea, in mai multe zone ale județului. Festivalul este unul cu vechime și a inceput imediat…

- Covasnenii au participat și in acest an la „Luna plantarii arborilor”, unul din cele mai importante evenimente silvice si ecologice, cu o tradiție de zeci de ani. Numeroși tineri, voluntari ai Asociației GRIT din Covasna, s-au alaturat acțiunii, și, indrumați de specialiști, au plantat cateva sute de…