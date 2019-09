Stiri pe aceeasi tema

- "Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai incercat acest lucru, nu de mult, și au eșuat lamentabil. Au mai ratat o data aceasta tentativa cand au venit in Parlament fara o viziune, fara program de guvernare și fara o echipa guvernamentala. Și tot așa…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a anuntat miercuri ca pana acum a strans 237 de semnaturi pentru motiunea de cenzura si ca se afla in discutii cu inca alti zece parlamentari, printre care si de la PSD. Acesta a adaugat ca ar urma sa o depuna saptamana viitoare.

- Ludovic Orban susține ca liberalii au strans 237 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, și sunt in discuții cu inca 10 parlamentari. "Din punctul meu de vedere, exista toate șansele ca aceasta moțiune de cenzura sa fie adoptata și Viorica Dancila sa se intoarca ca simplu cetațean", a declarat șeful…

- Liderul PNL Ludovoc Orban a anuntat, miercuri, la Parlament, ca s-au strans deja 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura, cu 4 mai mult decat numarul necesar de 233 pentru a da jos Guvernul Dancila. Liberalii vor sa depuna motiunea de cenzura la inceputul saptamanii viitoare, cel mai…

- Amintim ca numarul necesar de voturi pentru caderea Guvernului in cadrul unei moțiuni de cenzura in Parlament este de 233. Contactat de DC NEWS, jurnalistul Radu Tudor a analizat anunțul liderului PNL și a subliniat trei aspecte importante in ceea ce privește moțiunea pentru caderea Guvernului Dancila.…

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, la B1 TV, ca opozitia va depune motiunea de cenzura dupa ce va exista certitudinea ca a fost strans numarul de semnaturi necesare pentru adoptarea acesteia, astfel incat Guvernul sa cada. Orban a explicat si el ca daca remanierea propusa de Viorica…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…