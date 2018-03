Din Sex And The City in politica. Cynthia Nixon candideaza sa fie guvernatorul New York-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Nixon, care a jucat rolul unei femei de cariera, Miranda Hobbes in serialul de succes produs de HBO care a fost difuzat din anul 1998 pana in 2004, si-a anuntat candidatura pe contul sau de Twitter invocand dragostea sa pentru orasul New York si promovand politici progresiste. "Iubesc New…

- Cel putin patru persoane au murit iar alte 10 au fost ranite dupa ce un pod pietonal s-a prabusit in apropierea Florida International University in Miami, scrie BBC. Echipajele de salvare cauta in continuare eventuale victime prinse printre ruine. Podul, care cantarea 862 de tone si avea o inaltime…

- United Airlines și-a asumat intreaga responsabilitate dupa ce un caine a murit dupa ce a fost inchis in compartimentul pentru bagaje al unui avion. Vina ii aparține unui insoțitor de zbor care a inchis animalul de companie in dulapul de deasupra capului pasagerilor, scrie BBC News. “Acesta a fost…

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reintoarceri'' pe scena politica din Peninsula, in al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''ingropat'' politic de nenumarate…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Fostul candidat republican la prezidentialele americane Mitt Romney a anuntat, vineri, ca se va prezenta in noiembrie la alegeri pentru un post de senator din partea statului Utah, transmit Reuters si AFP. ''Am decis sa candidez pentru Senatul Statelor Unite intrucat cred ca pot aduce la Washington…

- Reprezentanții Partidului Democrat din Moldova (PDM) au anunțat astazi despre crearea unor departamente de specializare, care au drept scop acordarea de suport politic pentru Guvern și Parlament. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvint al Partidului Democrat, Vitalie Gamurari, in cadrul briefingului…

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat în general este legat de criticile la adresa lui McCabe din…

- Un grup de vedete de la Hollywood vor organiza luni seara un eveniment paralel discursului privind Starea Natiunii, pe care presedintele SUA, Donald Trump, il va sustine marti, potrivit unui anunt postat de actorul Mark Ruffalo pe contul sau de Twitter si citat de EFE. Evenimentul intitulat…

- Mark E. Smith, solistul trupei punk The Fall, din Manchester, a murit la vârsta de doar 60 de ani. Smith a fondat trupa în anul 1976 și a fost un membru constant al acesteia, fiind chiar solistul formației. Vestea ca Mark s-a stins din viața a aparut pe pagina…

- O persoana a fost ucisa si mai multe ranite, marti, intr-un incident armat produs la un liceu din Kentucky, a anuntat guvernatorul acestui stat din partea central-estica a SUA, precizand ca atacatorul a fost retinut, relateaza AFP.Incidentul a avut loc loc la liceul Marshall County HS, din…

- In realitate avem de-a face cu o implicare tot mai evidenta a unor entitati din Federatia Rusa in activitatea politica din țara noastra. Este parerea presedintelui Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, exprimata intr-un interviu pentru Deschide.md.

- Statuia Libertatii din New York a fost inchisa pentru vizitatori din cauza lipsei banilor. Aceeasi masura a fost luata si in cazul Insulei Ellis, pe teritoriul careia se afla Muzeul Imigrației, se anunta pe contul de Twitter al complexului muzeal. De asemenea, Serviciul Casei Albe pentru relatii cu…

- Statuia Libertatii, inchisa de sambata dimineata, dupa esecul negocierilor din Senatul american cu privire la buget, va fi redeschisa publicului luni.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Guvernatorul statului New York, Andrew…

- Un jurnalist mexican din orasul Nuevo Laredo, aproape de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis sambata, aparent primul caz de acest tip din 2018, a anuntat guvernatorul statului Tamaulipas, transmite AFP. "Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat sambata…

- O purtatoare de cuvant a politiei din Los Angeles a declarat, vineri, ca Divizia Jafuri si Omucideri din cadrul LAPD investigheaza o plangere, insa nu a oferit mai multe informatii.„Tot ce putem face este sa confirmam ca este in desfasurare o ancheta (cu privire la o fapta) din 2005'', a declarat…

- Congresmanul brazilian de dreapta Jair Bolsonaro, care este deseori comparat cu presedintele american Donald Trump, a confirmat ca va candida la presedintia Braziliei la alegerile din octombrie, relateaza DPA.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Intr-o inregistrare video postata…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Inspirandu-se din argumente avansate de detractori ai ordinului executiv antiimigratie ce viza intr-o prima etapa doar tari majoritar musulmane, detinutii au citat in plangerea lor postarile pe Twitter si alte declaratii ale miliardarului, care demonstreaza, in opinia lor, prejudecatile sale anti-islam.Ei…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Deciziile Curtii Constitutionale (CC) privind interimatul temporar repetat al functiei de presedinte a deblocat un conflict politic intre Presedintia controlata de catre liderul neformal al socialistilor, Igor Dodon, si Guvernul controlat de catre liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc.…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Un incendiu a izbucnit ieri la o proprietate a familiei Clinton din Chappaqua, New York. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu în curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtator…

- Ambasadoarea americana la Natiunile Unite, Nikki Haley, a primit miercuri tarile care au sprijinit SUA in cursul votului din decembrie al Adunarii Generale a ONU condamnand recunoasterea de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, potrivit misiunii americane la Natiunile Unite,…

- Viscolul a provocat marți seara un teribil accident în lant lânga Buffalo, în statul New York. Cel putin o persoana a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de masini. De zece zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est.…

- WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/4ly7apGp92— FDNY (@FDNY) January 2, 2018 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx.…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…