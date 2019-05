Din Sahara la Mica Veneție, în cartierul brașovean Tractorul (Foto) Atunci cand este soare, in zona noua a cartierului brașovean Tractorul te simți ca in Sahara, iar cand ploua te simți ca la Veneția. Locuitorii din aceasta zona se confrunta, de mai mulți ani cu diverse probleme. Daca luna trecuta, oamenii au protestat ca nu au strazi asfaltate și sunt sufocați de praf, acum s-au trezit in Mica Veneție. Dupa ploile din ultimele doua zile, marti dimineata, mai multe strazi din zona noua a cartierului Tractorul erau inundate. Apa care s-a adunat pe strazi ajunge la jumatatea roților mașinilor, iar in zona s-au format adevarate lacuri, inclusiv pe portiuni asfaltate.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

