- Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer de colon in urma cu cateva luni, iar in urma cu doar cateva zile i-a fost descoperita si o embolie pulmonara, astfel ca starea de sanatate a artistei este in continuare grava. Aflata internata intr-un spital din Franța, Rona Hartner a anuntat, intr-un live…

- In urma cu putin timp, artista Rona Hartner a anuntat, intr-un live pe facebook, direct de pe patul de spital din Franta unde se afla operata, ca nu va ajunge la concertul de la Sala Palatului, ce ar fi trebuit sa aiba loc pe 25 mai.

- Rona Hartner se lupta de cateva luni cu diagnosticul cumplit de cancer, dand dovada de o atitudine optimista și de o credința puternica. Indragita actrița iși ține la curent fanii cu fiecare pas pe care-l face. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania , dupa…

- In urma cu o saptamana, Rona Hartner a fost operata pentru a doua oara, dupa ce a aflat ca sufera de cancer de colon. Insa, starea de sanatate a artistei nu este deloc buna, aceasta fiind nevoita ca in cateva zile, sa inceapa citostaticele. Rona va incepe tratamentul cu citostatice, pe 24 aprilie si…

- O salvare inedita. Cinci pușcariași au salvat un bebeluș, dupa ce fusese incuitat in mașina, din greșeala, de parinți. Mama micuțului a filmat momentul in care deținuții ii sparg mașina și a postat pe Facebook un mesaj induioșator de mulțumire.

- Parintele Jean Boboc, decanul Centrului Ortodox de Studii și Cercetari „Dumitru Staniloae” (CDS) din Paris, a trecut la cele veșnice joi, 4 aprilie 2019, anunța agenția de știri Basilica.ro.Citește și: ALERTA Franța a obținut susținerea Spaniei și Belgiei pentru a forța retragerea Marii Britanii…

- Dani Mocanu a avut prima reacție, dupa ce concerul lui, de la Sala Palatului, s-a anulat zilele trecute. Cantarețul a explicat cand va urca din nou pe scena. „Nu s-a anulat nimic, doar am amanat pentru o alta data. Ideea este ca am un program foarte incarcat acum si am anulat nu doar Sala Palatului,…

- Rona Hartner a transmis primul mesaj dupa operatia suferita. Artista a multumit tuturor urmaritorilor sai si le-a spus sa continue sa se roage pentru sanatatea sa. Cum se simte acum si ce au declarat medicii? Cantareata a venit in Romania doar pentru a participa la un show, mai exact „Scena misterelor”,…