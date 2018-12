Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis simte nevoia de schimbare, drept dovada este imaginea pe care a postat-o pe rețelele de socializare, in care apare mult mai slaba și roșcata. Vedeta este cuprinsa de nostalgie și a impartașit cu prietenii virtuali o fotografie din 2011, in care avea parul roșul ca focul, La acea vreme, și-a…

- Teo Trandafir si fiica ei, Maia, au o relatie cu adevarat speciala. Cele doua sunt extrem de apropriate si au o legatura foarte stransa. Teo a adoptat-o pe Maia de mica, iar ea a stiut intotdeauna adevarul. Fiica prezentatoarei TV a apostat, sambata, pe contul personal de socializare, o fotografie superba,…

- Tensiunile au ajuns la cote maxime in ediția de duminica, 21 octombrie, la Exatlon. Giani Kirița nu s-a mai putut abține și l-a bruscat pe Alin Andronic. Faimosul s-a suparat foarte tare pe reacția pe care Razboinicul a avut-o in momentul in care a pierdut punctul c ear fi putut fi decisiv. La sfarșitul…

- O tanara din Mureș a fost atacata de un urs, iar medicii au fost nevoiți, din pacate, sa ii amputeze piciorul drept. Victima, in varsta de 28 de ani, a fost atacata de animal la marginea comunei Bala. Ea a ajuns ls spital in stare foarte grava. Din pacate, medicii nu i-au putut slava piciorul […] The…

- Bianca Hincu, 17 ani, s-a spanzurat cu șireturile, fiind gasita la cateva zile dupa ce familia anunțase dispariția ei. Fata a fost inmormantata, dar au ieșit la iveala mesaje uluitoare, postate de sora ei. Prietenii ai Biancai au acuzat-o pe sora acesteia ca s-ar fi comportat urat cu tanara, ca ar fi…

- Pepe are o familie foarte frumoasa și se bucura din plin de cele doua fetițe pe care le are impreuna cu Raluca Pastrama. Artistul este foarte implicat in creșterea micuțelor și incearca sa petreaca cat mai mult timp cu ele. Recent, a postat pe rețelele de socializare o imagine cu intreaga familie, dar…

- Fosta soacra a lui Cristian Borcea, mama Alinei Vidican, a fost de acord ca vorbeasca despre cel care i-a fost ginere, Cristian Borcea. Bineințeles, fosta soacra a dorit sa transmita și urarile necesare intr-o astfel de zi festiva. E vorba, bineințeles, despre ziua in care Cristi Borcea s-a cununat…

- Feli Donose este in culmea fericirii, cantareața va deveni mama unei fetițe peste aproximativ trei luni și este foarte nerabdatoare sa iși stranga bebelușul in brațe. Pe tot parcursul sarcinii, cantareața a fost o persoana active, respectand cu strictețe indicațiile medicului. In ciuda faptului ca se…