DIN NOU LIBER! Temutul interlop Adrian Corduneanu, ELIBERAT înainte de termen Interlopul ieșean Adrian Corduneanu fusese condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a șantajat un agent de vanzari. A fost condamnat pentru șantaj la aproape cinci ani de detenție, insa va ieși din penitenciar cu doi ani mai devreme decat prevedea sentința magistraților. Cunoscutul interlop Adrian Corduneanu a fost eliberat inainte de termen, printr-o decizie a magistraților de la Tribunalul Cluj. Unul din cei care au decis ca temutul Corduneanu poate parasi penitenciarul mai devreme este cunoscutul magistrat Cristi Danileț. Al doilea magistrat din completul care a stabilit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

