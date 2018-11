Din nou despre sărăcie Nivelul de saracie este mai ridicat in Vechiul Regat decat in zona intracarpatica a Romaniei. El este, cum era de asteptat, semnificativ mai ridicat in mediul rural decat in cel urban – si semnificativ mai ridicat la persoanele cu un nivel scazut de educatie prin comparatie cu cele cu educatie cel putin tertiara. In plus, nivelul de saracie al copiilor depinde direct de nivelul de educatie al parintilor. Indiferent de nivelul de educatie a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

