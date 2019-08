Din nou, despre psihiatrie In sala de așteptare a unui cabinet de psihiatrie așteapta mai mulți pacienți. Pacientul 1 (ingrijorat): De ce ești aici? Pacientul 2 (emfatic): Sunt Napoleon și doctorul a insistat sa ma cunoasca. Pacientul 1 (ingrijorat): De unde știi ca ești Napoleon? Pacientul 2 (infatuat): Mi-a spus Dumnezeu! Pacientul 3 (revoltat): Nu ți-am spus nciodata așa […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un alt barbat, in varsta de 47 de ani, de pe Strada Podisului (zona Galata) a fost adus la spital din cauza unei intoxicatii puternice cu cocaina. „Pacientul in varsta de 36 de ani a fost diagnosticat cu dependenta de droguri si a fost dirijat catre Institutul de Psihiatrie pentru a primi ingrijirea…

- Gheorghe Dinca minte atat de bine incat poate pacali fara probleme testul poligraf. Asta susține ,edicul Maria Cristache, fostul director al Spitalului de Psihiatrie din Sapoca.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și ploi "Cat teatru ar juca,…

- TERGIVERSARE…Zilele trecute s-au implinit opt luni de la scandalul iscat in sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, in urma caruia un pacient a fost batut cu bestialitate de infirmieri. Imediat dupa incident, managerul unitatii medicale declara ca daca infirmierii vor fi gasiti…

- Autoritațile locale dintr-o comuna hunedoreana au reușit sa atraga 3,2 milioane de euro. Este vorba de edilii din comuna Ribița, care au obținut 14.568.971 lei, aproximativ 3,2 milioane de euro pentru reabilitrarea, conservarea și restaurarea unei biserici. Primarul comunei Ribița, Ioan Faur,…

- Sandu Lungu trece prin momente cumplite. Tatal cunoscutului luptator a murit intr-un spital din Oradea. Intr-un mesaj emoționant pe care l-a facut public, sportivul de MMA acuza angajații Spitalului de Psihiatrie ca l-au lasat pe parintele lui “sa moara ca un caine”. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Libertatea a vizitat spitalul din Varnamo din sudul Suediei, un orașel cat Moreni, unde lucreaza 20 de medici romani! Razvan Nichițelea opereaza de aproape 10 ani in spitalul de aici, are dubla cetațenie, suedeza și romana, spune ca nu crede ca va reveni in țara și motiveaza de ce azi va conduce aproape…

- Anul trecut, la categoria „Trailere de buzunar”, locul I i-a revenit tot echipei Re-Open – Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș. In acest an, elevii beiușeni s-au prezentat cu trailer-ul unui roman surprinzator, emoționant și plin de umor, care exploreaza, prin ochii inocenți ai Raditei…