Din nou despre Brexit şi consecinţele sale Pe prima pagina a editiei de weekend din The Telegraph este o caricatura in care de la cele doua persoane prinse intr-un cadru aflam ca „sunt atat de disperate sa aiba un al doilea referendum legat de Brexit incat si-au trimis femeile de serviciu romance sa participe la marsul People"s Vote". Era vorba de uriasul miting din capitala britanica in care cateva sute de mii de oameni au solicitat organizarea unui al doilea vot pentru a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii din intreg Regatul Unit intentioneaza sa manifesteze zgomotos sambata la Londra pentru a cere un nou referendum asupra acordului final in legatura cu Brexit-ul rezultat din negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, potrivit Agerpres. Manifestantii, adusi de…

- Secretary of State for Euro-Atlantic Bilateral and Strategic Affairs George Ciamba with Romania's Foreign Ministry (MAE) welcomed on Monday Dutch MP and Spokesperson on European Affairs of the Netherlands' People's Party for Freedom and Democracy (VVD) Anne Mulder. The meeting occasioned an exchange…

- Mai multi ministri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit si ar putea demisiona daca sefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza agentia Reuters.

- Primarul Sadiq Khan a pledat ieri pentru a doua consultare populara privind divortul regatului de UE, avertizand ca Marea Britanie risca deruta in afara blocului comunitar, fara un acord cu Bruxelles. Dezbaterea contra sau pentru unui al doilea referendum s-a intetit iar in Marea Britanie. Premierul…

- Fostul ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a denuntat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit si a apreciat ca Uniunea Europeana (UE) va iesi "victorioasa" din negocierile cu Londra, informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Mi-e teama ca rezultatul inevitabil…

- Fostul ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a denuntat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit si a apreciat ca Uniunea Europeana (UE) va iesi "victorioasa" din negocierile cu Londra, informeaza luni AFP. "Mi-e teama ca rezultatul inevitabil va fi o…

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile...

- Pe masura ce trece timpul, devine din ce in ce mai clar ca planul Brexit al premierului Theresa May nu este acceptat de partenerii europeni. Parlamentul britanic a dovedit ca nu este si nu va fi de acord cu niciuna din variantele de Brexit propuse de guvern - scrie profesorul universitar Radu Carp pe…