- La data de 28 iunie, in jurul orei 22.45, in municipiul Sibiu, strada Ștefan cel Mare, șoferul unei autoutilitare, autobasculanta, nu a pastrat distanta de siguranța și, ca urmare, a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar in fața sa de catre o femeie in varsta de 44 de ani, CJ. Read…

- La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 04.30, in municipiul Sibiu, un localnic in varsta de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Rahova, a pierdut controlul direcției de deplasare, a lovit un autoturism parcat, apoi a intrat in coliziune cu... un copac. Read More...

- Accident rutier pe strada Nicolae Iorga, la intersectie cu strada Lunga. In accident sunt implicate trei masini. O singura persoana are nevoie de ingrijiri medicale. „Se deplaseaza la fata locului o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Trei victime au rezultat in urma unui accident petrecut in cursul zilei de vineri, 14 iunie, pe strada 8 martie din Baia Mare. Asta dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal. La fata locului au intervenit echipaje TIM, EPA si SAJ. Una dintre victime a fost transportata de urgenta la UPU, in timp ce…

- Traficul este blocat pe ambele sensuri pe strada Amurgului din Capitala dupa ce un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a lovit un autobuz STB de pe contrasens. In urma impactului, șoferul mașinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniți.Un șofer in varsta de 60 de ani…

- Fiind atacata de un individ pe bulevardul Republicii, din Pitesti, o femeie s-a luptat cu tâlharul pentru a-si pastra bunurile. Victima a ramas în cele din urma fara geanta cu acte, bani si cheile casei.

- Accident duminica dimineața, in municipiul Sibiu! Evenimentul s-a produs pe bvd Mihai Viteazul, pe trecerea pentru pietoni amplasata la iesirea din sensul giratoriu din intersectia cu strada Iorga, spre strada Rahovei. Read More...

- DN 14, in localitatea Șeica Mare, pe fondul vitezei neadaptate, șoferul, 60, SB, unui ansamblu-TIR condus spre Sibiu a pierdut controlul direcției de deplasare, semiremorca derapand. Read More...